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Источник сообщил о гражданстве Николая Дурова - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Источник сообщил о гражданстве Николая Дурова
Источник сообщил о гражданстве Николая Дурова - 03.09.2024, ПРАЙМ
Источник сообщил о гражданстве Николая Дурова
У Николая Дурова, упоминаемого в деле о мессенджере Telegram во Франции, есть гражданство Сент-Китс и Невис, как и у его брата Павла, сообщил РИА Новости... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T06:13+0300
2024-09-03T06:13+0300
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. У Николая Дурова, упоминаемого в деле о мессенджере Telegram во Франции, есть гражданство Сент-Китс и Невис, как и у его брата Павла, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Европейские СМИ со ссылкой на полученный от источника французский административный документ написали, что власти Парижа выдали ордера на арест основателя и сооснователя Telegram Павла и Николая Дуровых 25 марта. Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Стало известно, что он обладает гражданством нескольких стран - российским, французским. Кроме того, у него есть паспорта Объединенных Арабских Эмиратов и Сент-Китс и Невис. "Николай также имеет гражданство Сент-Китс и Невис", - сообщил собеседник агентства. О местонахождении Николая ничего не сообщалось. Во Франции Павла Дурова подозревают в совершении десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в частности, в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет заключения. Официальные обвинения Дурову не предъявлены. Затем Дурова выпустили под залог, который он должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, также он обязан отмечаться в полиции дважды в неделю. СМИ Франции передавали 1 сентября, что Дурова вместе с его спутницей Юлией Вавиловой заметили на прогулке на Елисейских полях в Париже. Как сообщалось, бизнесмен остановился в одной из гостиниц столицы и поручил риелтору подыскать ему квартиру, куда намерен переехать на следующих выходных.
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павел дуров, telegram
Павел Дуров, Telegram
06:13 03.09.2024
 
Источник сообщил о гражданстве Николая Дурова

Источник РИА: Николай Дуров имеет гражданство Сент-Китс и Невис, как и его брат

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк" Мессенджер Telegram на экране телефона
 Мессенджер Telegram на экране телефона - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. У Николая Дурова, упоминаемого в деле о мессенджере Telegram во Франции, есть гражданство Сент-Китс и Невис, как и у его брата Павла, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Европейские СМИ со ссылкой на полученный от источника французский административный документ написали, что власти Парижа выдали ордера на арест основателя и сооснователя Telegram Павла и Николая Дуровых 25 марта.
Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Стало известно, что он обладает гражданством нескольких стран - российским, французским. Кроме того, у него есть паспорта Объединенных Арабских Эмиратов и Сент-Китс и Невис.
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"Николай также имеет гражданство Сент-Китс и Невис", - сообщил собеседник агентства. О местонахождении Николая ничего не сообщалось.
Во Франции Павла Дурова подозревают в совершении десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в частности, в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет заключения. Официальные обвинения Дурову не предъявлены.
Затем Дурова выпустили под залог, который он должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, также он обязан отмечаться в полиции дважды в неделю.
СМИ Франции передавали 1 сентября, что Дурова вместе с его спутницей Юлией Вавиловой заметили на прогулке на Елисейских полях в Париже. Как сообщалось, бизнесмен остановился в одной из гостиниц столицы и поручил риелтору подыскать ему квартиру, куда намерен переехать на следующих выходных.
 
Павел ДуровTelegram
 
 
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