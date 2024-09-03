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В Санкт-Петербурге запустят крупнейшее производство эндопротезов - 03.09.2024, ПРАЙМ
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В Санкт-Петербурге запустят крупнейшее производство эндопротезов
В Санкт-Петербурге запустят крупнейшее производство эндопротезов - 03.09.2024, ПРАЙМ
В Санкт-Петербурге запустят крупнейшее производство эндопротезов
Производство эндопротезов компании "Эндоарт" холдинга "БСС" открылось во вторник в Петербурге, сообщает пресс-служба вице-губернатора города Олега Эргашева. | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T22:57+0300
2024-09-03T22:58+0300
санкт-петербург
производство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен — ПРАЙМ. Производство эндопротезов компании "Эндоарт" холдинга "БСС" открылось во вторник в Петербурге, сообщает пресс-служба вице-губернатора города Олега Эргашева. "Весь комплекс работ по запуску производства компания "Эндоарт" завершила за рекордные 6 месяцев. Производственный комплекс оснащен современным оборудованием, которое позволяет поддерживать объем выпуска на уровне 35 тысяч единиц в год", — сообщает пресс-служба. Разработка продуктовой линейки и конструкторской документации велась совместно с ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р.Вредена". "Достижением является применение отечественных сквозных технологий, что позволяет создать полностью независимый от импортных решений замкнутый производственный цикл, а также использование инновационных материалов и разработка конструкций для тотального эндопротезирования", — отметил Эргашев. К 2025 году компания планирует запустить в производство расширенную линейку эндопротезов тазобедренного и коленного суставов, обеспечив, таким образом, локализацию основных конструкций и бесперебойные поставки на российском рынке.
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санкт-петербург, производство
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, производство
22:57 03.09.2024 (обновлено: 22:58 03.09.2024)
 
В Санкт-Петербурге запустят крупнейшее производство эндопротезов

Холдинг "БСС" запускает крупнейшее производство эндопротезов в Петербурге

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на "Лахта-центр"
Вид на Лахта-центр - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен — ПРАЙМ. Производство эндопротезов компании "Эндоарт" холдинга "БСС" открылось во вторник в Петербурге, сообщает пресс-служба вице-губернатора города Олега Эргашева.
"Весь комплекс работ по запуску производства компания "Эндоарт" завершила за рекордные 6 месяцев. Производственный комплекс оснащен современным оборудованием, которое позволяет поддерживать объем выпуска на уровне 35 тысяч единиц в год", — сообщает пресс-служба.
Разработка продуктовой линейки и конструкторской документации велась совместно с ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р.Вредена".
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"Достижением является применение отечественных сквозных технологий, что позволяет создать полностью независимый от импортных решений замкнутый производственный цикл, а также использование инновационных материалов и разработка конструкций для тотального эндопротезирования", — отметил Эргашев.
К 2025 году компания планирует запустить в производство расширенную линейку эндопротезов тазобедренного и коленного суставов, обеспечив, таким образом, локализацию основных конструкций и бесперебойные поставки на российском рынке.
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГпроизводство
 
 
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