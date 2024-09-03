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Минэнерго рассказал о рисках роста энергопотребления майнерами - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Минэнерго рассказал о рисках роста энергопотребления майнерами
Минэнерго рассказал о рисках роста энергопотребления майнерами - 03.09.2024, ПРАЙМ
Минэнерго рассказал о рисках роста энергопотребления майнерами
Минэнерго РФ видит риски при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗП) в Сибирском федеральном округе (СФО), связанные c ростом нагрузок на энергооборудование от | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T18:07+0300
2024-09-03T18:23+0300
энергетика
энергетика рф
энергопотребление
майнинг
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ видит риски при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗП) в Сибирском федеральном округе (СФО), связанные c ростом нагрузок на энергооборудование от майнинговой деятельности, говорится в сообщении министерства. "Существуют риски при прохождении ОЗП, связанные c ростом нагрузок на энергооборудование от майнинговой деятельности", — отмечается в сообщении по итогам выездного заседания правительственной комиссии по подготовке Сибирского федерального округа к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов. В министерстве также отмечают, что необходимо обратить внимание на те объекты, которые в предыдущие периоды имели динамику неготовности к отопительному периоду, а также определить перечень дополнительных мероприятий на объектах энергетики и ЖКХ для исключения дефицита ресурсов среди потребителей. В министерстве также обратили внимание на тот факт, что функционирование Южно-Кузбасской ГРЭС (город Калтан Кемеровской области) находится на особом контроле ведомства. В феврале 2024 года Минэнерго сообщило об отзыве паспорта готовности к отопительному периоду Южно-Кузбасской ГРЭС в связи с неудовлетворительным техническим состоянием основного оборудования станции, а также выявившимися фактами представления в Минэнерго недостоверной отчетной информации со стороны компании. По прогнозам "Системного оператора", электропотребление в СФО предстоящей зимой может увеличиться на 4,1% относительно показателей ОЗП 2023-24 годов и достигнуть 124,8 миллиарда кВт.ч.
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энергетика рф, энергопотребление, майнинг
Энергетика, энергетика РФ, Энергопотребление, майнинг
18:07 03.09.2024 (обновлено: 18:23 03.09.2024)
 
Минэнерго рассказал о рисках роста энергопотребления майнерами

Минэнерго: рост электропотребления майнерами создаст риски для энергосистемы Сибири зимой

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКриптовалюта
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ видит риски при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗП) в Сибирском федеральном округе (СФО), связанные c ростом нагрузок на энергооборудование от майнинговой деятельности, говорится в сообщении министерства.
"Существуют риски при прохождении ОЗП, связанные c ростом нагрузок на энергооборудование от майнинговой деятельности", — отмечается в сообщении по итогам выездного заседания правительственной комиссии по подготовке Сибирского федерального округа к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов.
В министерстве также отмечают, что необходимо обратить внимание на те объекты, которые в предыдущие периоды имели динамику неготовности к отопительному периоду, а также определить перечень дополнительных мероприятий на объектах энергетики и ЖКХ для исключения дефицита ресурсов среди потребителей.
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В министерстве также обратили внимание на тот факт, что функционирование Южно-Кузбасской ГРЭС (город Калтан Кемеровской области) находится на особом контроле ведомства.
В феврале 2024 года Минэнерго сообщило об отзыве паспорта готовности к отопительному периоду Южно-Кузбасской ГРЭС в связи с неудовлетворительным техническим состоянием основного оборудования станции, а также выявившимися фактами представления в Минэнерго недостоверной отчетной информации со стороны компании.
По прогнозам "Системного оператора", электропотребление в СФО предстоящей зимой может увеличиться на 4,1% относительно показателей ОЗП 2023-24 годов и достигнуть 124,8 миллиарда кВт.ч.
 
Энергетикаэнергетика РФЭнергопотреблениемайнинг
 
 
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