https://1prime.ru/20240903/energiya-851312588.html

Минэнерго рассказал о рисках роста энергопотребления майнерами

Минэнерго рассказал о рисках роста энергопотребления майнерами - 03.09.2024, ПРАЙМ

Минэнерго рассказал о рисках роста энергопотребления майнерами

Минэнерго РФ видит риски при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗП) в Сибирском федеральном округе (СФО), связанные c ростом нагрузок на энергооборудование от | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T18:07+0300

2024-09-03T18:07+0300

2024-09-03T18:23+0300

энергетика

энергетика рф

энергопотребление

майнинг

https://cdnn.1prime.ru/img/83473/72/834737212_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_6a152ea28d743a9a539feb2ece8ba3f0.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ видит риски при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗП) в Сибирском федеральном округе (СФО), связанные c ростом нагрузок на энергооборудование от майнинговой деятельности, говорится в сообщении министерства. "Существуют риски при прохождении ОЗП, связанные c ростом нагрузок на энергооборудование от майнинговой деятельности", — отмечается в сообщении по итогам выездного заседания правительственной комиссии по подготовке Сибирского федерального округа к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов. В министерстве также отмечают, что необходимо обратить внимание на те объекты, которые в предыдущие периоды имели динамику неготовности к отопительному периоду, а также определить перечень дополнительных мероприятий на объектах энергетики и ЖКХ для исключения дефицита ресурсов среди потребителей. В министерстве также обратили внимание на тот факт, что функционирование Южно-Кузбасской ГРЭС (город Калтан Кемеровской области) находится на особом контроле ведомства. В феврале 2024 года Минэнерго сообщило об отзыве паспорта готовности к отопительному периоду Южно-Кузбасской ГРЭС в связи с неудовлетворительным техническим состоянием основного оборудования станции, а также выявившимися фактами представления в Минэнерго недостоверной отчетной информации со стороны компании. По прогнозам "Системного оператора", электропотребление в СФО предстоящей зимой может увеличиться на 4,1% относительно показателей ОЗП 2023-24 годов и достигнуть 124,8 миллиарда кВт.ч.

https://1prime.ru/20240809/kriptomayning-850771411.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

энергетика рф, энергопотребление, майнинг