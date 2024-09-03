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EstLink 2 между Финляндией и Эстонией будет введен в эксплуатацию в среду

EstLink 2 между Финляндией и Эстонией будет введен в эксплуатацию в среду - 03.09.2024, ПРАЙМ

EstLink 2 между Финляндией и Эстонией будет введен в эксплуатацию в среду

Коммерческое использование электрокабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, вышедшего из строя в январе в результате короткого замыкания, возобновится в... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T14:47+0300

2024-09-03T14:47+0300

2024-09-03T14:47+0300

энергетика

эстония

финляндия

электроэнергия

энергокабель

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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Коммерческое использование электрокабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, вышедшего из строя в январе в результате короткого замыкания, возобновится в среду, сообщает финская электросетевая компания Fingrid. "Ремонтные работы на линии электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, которая вышла из строя в январе, идут в соответствии с планом, и ожидается, что линия вернется к коммерческому использованию в среду, 4 сентября", — говорится в сообщении на сайте Fingrid. Кабель EstLink 2 был повреждён 26 января, как сообщила ранее эстонская энергетическая компания Elering. Причиной неисправности стало короткое замыкание. Точное место повреждения было обнаружено только в начале марта, после чего начались ремонтные работы. Из-за неисправности мощность передачи электроэнергии между двумя странами временно снизилась на 650 МВт. Поврежденный участок был заменен кабелем длиной 300 метров.В настоящее время между Эстонией и Финляндией есть два электрических соединения: Estlink 1 мощностью 350 МВт, запущенный в 2006 году, и Estlink 2 мощностью 650 МВт, запущенный в 2014 году. По информации компании Elering, которая занимается передачей и распределением электроэнергии в Эстонии, кабель Estlink 1 продолжает работать, и неисправность не повлияла на работу электросистем двух стран.EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 147 километров проложены под водой.

https://1prime.ru/20240902/estoniya-851282384.html

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эстония, финляндия, электроэнергия, энергокабель