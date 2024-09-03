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ФНС исключит ряд стран ЕС из списка обмена отчетами международных холдингов

ФНС исключит ряд стран ЕС из списка обмена отчетами международных холдингов - 03.09.2024, ПРАЙМ

ФНС исключит ряд стран ЕС из списка обмена отчетами международных холдингов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует исключить 27 стран Евросоюза из перечня государств, осуществляющих автоматический обмен с РФ страновыми... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T17:31+0300

2024-09-03T17:31+0300

2024-09-03T17:31+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует исключить 27 стран Евросоюза из перечня государств, осуществляющих автоматический обмен с РФ страновыми отчетами международных холдингов, соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативных актов. Проект приказа утверждает обновленный перечень государств (территорий), заявивших о готовности обмениваться страновыми отчетами с Российской Федерацией в автоматическом режиме. Перечень дополняется государствами Албания, Камерун, Доминиканская Республика, Мавритания и Папуа Новая Гвинея, а также территориями Монтсеррат и Фарерские острова. Одновременно из действующего перечня исключаются 27 государств - членов Европейского союза. В пояснительной записке к документу авторы указывают, что эти страны "в одностороннем порядке заявили и прекратили автоматический обмен страновыми отчетами с Российской Федерацией". Этот перечень важен для крупных международных холдингов. По действующим нормам Налогового кодекса РФ, международные группы компаний должны ежегодно сдавать в ФНС подробную отчетность о своей деятельности во всех странах присутствия. Однако если материнская компания группы отчитывается в одной из стран, входящих в данный перечень, страновой отчет сдавать не нужно - ФНС получит его автоматически в рамках обмена с зарубежными коллегами. В обновленный перечень, планируемый к утверждению, вошли 45 государств и 10 территорий, которые заявили о готовности осуществлять автоматический обмен страновыми отчетами с российской налоговой службой.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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