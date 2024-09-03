Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФНС исключит ряд стран ЕС из списка обмена отчетами международных холдингов - 03.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240903/fns-851310669.html
ФНС исключит ряд стран ЕС из списка обмена отчетами международных холдингов
ФНС исключит ряд стран ЕС из списка обмена отчетами международных холдингов - 03.09.2024, ПРАЙМ
ФНС исключит ряд стран ЕС из списка обмена отчетами международных холдингов
Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует исключить 27 стран Евросоюза из перечня государств, осуществляющих автоматический обмен с РФ страновыми... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T17:31+0300
2024-09-03T17:31+0300
экономика
россия
ес
фнс
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/25/841452569_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74c6d6a788f067f28cc0a519a5aaf423.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует исключить 27 стран Евросоюза из перечня государств, осуществляющих автоматический обмен с РФ страновыми отчетами международных холдингов, соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативных актов. Проект приказа утверждает обновленный перечень государств (территорий), заявивших о готовности обмениваться страновыми отчетами с Российской Федерацией в автоматическом режиме. Перечень дополняется государствами Албания, Камерун, Доминиканская Республика, Мавритания и Папуа Новая Гвинея, а также территориями Монтсеррат и Фарерские острова. Одновременно из действующего перечня исключаются 27 государств - членов Европейского союза. В пояснительной записке к документу авторы указывают, что эти страны "в одностороннем порядке заявили и прекратили автоматический обмен страновыми отчетами с Российской Федерацией". Этот перечень важен для крупных международных холдингов. По действующим нормам Налогового кодекса РФ, международные группы компаний должны ежегодно сдавать в ФНС подробную отчетность о своей деятельности во всех странах присутствия. Однако если материнская компания группы отчитывается в одной из стран, входящих в данный перечень, страновой отчет сдавать не нужно - ФНС получит его автоматически в рамках обмена с зарубежными коллегами. В обновленный перечень, планируемый к утверждению, вошли 45 государств и 10 территорий, которые заявили о готовности осуществлять автоматический обмен страновыми отчетами с российской налоговой службой.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/25/841452569_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3132e3dc40b90881ceeec2d34cc099ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ес, фнс
Экономика, РОССИЯ, ЕС, ФНС
17:31 03.09.2024
 
ФНС исключит ряд стран ЕС из списка обмена отчетами международных холдингов

ФНС исключает 27 стран ЕС из перечня для обмена отчетами международных холдингов

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНашивка Федеральной налоговой службы
Нашивка Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует исключить 27 стран Евросоюза из перечня государств, осуществляющих автоматический обмен с РФ страновыми отчетами международных холдингов, соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
Проект приказа утверждает обновленный перечень государств (территорий), заявивших о готовности обмениваться страновыми отчетами с Российской Федерацией в автоматическом режиме. Перечень дополняется государствами Албания, Камерун, Доминиканская Республика, Мавритания и Папуа Новая Гвинея, а также территориями Монтсеррат и Фарерские острова.
Одновременно из действующего перечня исключаются 27 государств - членов Европейского союза. В пояснительной записке к документу авторы указывают, что эти страны "в одностороннем порядке заявили и прекратили автоматический обмен страновыми отчетами с Российской Федерацией".
Этот перечень важен для крупных международных холдингов. По действующим нормам Налогового кодекса РФ, международные группы компаний должны ежегодно сдавать в ФНС подробную отчетность о своей деятельности во всех странах присутствия.
Однако если материнская компания группы отчитывается в одной из стран, входящих в данный перечень, страновой отчет сдавать не нужно - ФНС получит его автоматически в рамках обмена с зарубежными коллегами.
В обновленный перечень, планируемый к утверждению, вошли 45 государств и 10 территорий, которые заявили о готовности осуществлять автоматический обмен страновыми отчетами с российской налоговой службой.
 
ЭкономикаРОССИЯЕСФНС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала