https://1prime.ru/20240903/fns-851311067.html

ФНС расширит перечень стран, не обеспечивающих налоговый обмен

ФНС расширит перечень стран, не обеспечивающих налоговый обмен - 03.09.2024, ПРАЙМ

ФНС расширит перечень стран, не обеспечивающих налоговый обмен

Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует расширить перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T17:45+0300

2024-09-03T17:45+0300

2024-09-03T17:45+0300

экономика

россия

фнс

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/23/841452346_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1413dafff92bcad7ca3d6b24ed202ebc.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует расширить перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ, включив в него, в частности, 25 стран Евросоюза. Соответствующий документ размещен на официальном портале проектов нормативных актов. В обновленный перечень, согласно проекту приказа, будут добавлены 25 государств - членов Европейского союза (кроме Германии и Латвии, которые уже присутствуют в перечне). В пояснительной записке к документу указано, что эти страны "в одностороннем порядке заявили и прекратили обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией". Также в новой редакции перечня появились Австралия, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия и Япония. Это объясняется "фактической приостановкой обмена налоговой информацией с РФ". Одновременно из данного "черного списка" ФНС планирует исключить Ямайку, ‎с которой "согласовано и запланировано произвести осенью 2024 года взаимный автоматический обмен финансовой информацией за отчетные периоды 2022 и 2023 годов". Таким образом, в обновленный перечень, планируемый к утверждению, будут входить 117 государств и 14 территорий. Перечень государств, не обеспечивающих обмен налоговой информацией, применяется, в частности, для налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК). Например, согласно Налоговому кодексу РФ, прибыль КИК в ряде случаев освобождается от налогообложения, если ее постоянным местонахождением является государство или территория, с которыми у России есть договор по вопросам налогообложения, но только при условии, что они не входят в "черный список" ФНС. ФНС регулярно пересматривает этот перечень с учетом изменения международной нормативно-правовой базы и практики обмена налоговой информацией с конкретными странами.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фнс