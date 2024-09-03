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Минфин Франции указал на риск роста бюджетного дефицита в 2024 году - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Минфин Франции указал на риск роста бюджетного дефицита в 2024 году
Минфин Франции указал на риск роста бюджетного дефицита в 2024 году - 03.09.2024, ПРАЙМ
Минфин Франции указал на риск роста бюджетного дефицита в 2024 году
Бюджетный дефицит Франции в 2024 году может составить 5,6%, а не 5,1%, как ранее планировало министерство финансов, следует из документа, направленного главой... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T15:04+0300
2024-09-03T15:04+0300
экономика
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ПАРИЖ, 3 сен - ПРАЙМ. Бюджетный дефицит Франции в 2024 году может составить 5,6%, а не 5,1%, как ранее планировало министерство финансов, следует из документа, направленного главой минфина страны Брюно Ле Мэром парламентариям, сообщило издание Humanite. Отмечается, что отчет был направлен двум членам парламентской комиссии по финансам, которые пригрозили лично явиться в минфин, чтобы истребовать документы для оценки состояния государственных финансов. Пересмотр прогноза бюджетного дефицита, по мнению министра уходящего кабмина, связан с "недополучением налогов" и "резким ростом общественных расходов", что стоило бюджету 16 миллиардов евро. "В сочетании с более низкими, чем ожидалось, доходами государства, без значительных дополнительных сбережений это может привести к увеличению государственного дефицита до 5,6% ВВП в этом году или даже до 6,2% в 2025 году", - следует из отчета. Таким образом, новому министру финансов предстоит принять меры жесткой экономии, чтобы сдержать бюджетный дефицит на уровне заявленных 5,1%. Отмечается, что это еще более затруднит согласование бюджета на будущий год, которое начнется в октябре с открытием осенней сессии парламента в новом составе. В июле Ле Мэр уже заявлял, что Франции необходимо сэкономить 25 миллиардов евро в 2024 году для сдерживания бюджетного дефицита на уровне 5,1%. В 2023 году дефицит составил 5,5%. Согласно отчету счетной палаты Франции, опубликованному в марте, возвращение к 3% бюджетного дефицита, которое минфин планирует осуществить к 2027 году, потребует экономии около 50 миллиардов евро между 2025 и 2027 годом.
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франция, дефицит бюджета
Экономика, ФРАНЦИЯ, дефицит бюджета
15:04 03.09.2024
 
Минфин Франции указал на риск роста бюджетного дефицита в 2024 году

Humanite: Минфин Франции указал на риск роста бюджетного дефицита до 5,6%

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© fotolia.com / illustrez-vous
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ПАРИЖ, 3 сен - ПРАЙМ. Бюджетный дефицит Франции в 2024 году может составить 5,6%, а не 5,1%, как ранее планировало министерство финансов, следует из документа, направленного главой минфина страны Брюно Ле Мэром парламентариям, сообщило издание Humanite.
Отмечается, что отчет был направлен двум членам парламентской комиссии по финансам, которые пригрозили лично явиться в минфин, чтобы истребовать документы для оценки состояния государственных финансов.
Пересмотр прогноза бюджетного дефицита, по мнению министра уходящего кабмина, связан с "недополучением налогов" и "резким ростом общественных расходов", что стоило бюджету 16 миллиардов евро.
"В сочетании с более низкими, чем ожидалось, доходами государства, без значительных дополнительных сбережений это может привести к увеличению государственного дефицита до 5,6% ВВП в этом году или даже до 6,2% в 2025 году", - следует из отчета.
Таким образом, новому министру финансов предстоит принять меры жесткой экономии, чтобы сдержать бюджетный дефицит на уровне заявленных 5,1%. Отмечается, что это еще более затруднит согласование бюджета на будущий год, которое начнется в октябре с открытием осенней сессии парламента в новом составе.
В июле Ле Мэр уже заявлял, что Франции необходимо сэкономить 25 миллиардов евро в 2024 году для сдерживания бюджетного дефицита на уровне 5,1%. В 2023 году дефицит составил 5,5%.
Согласно отчету счетной палаты Франции, опубликованному в марте, возвращение к 3% бюджетного дефицита, которое минфин планирует осуществить к 2027 году, потребует экономии около 50 миллиардов евро между 2025 и 2027 годом.
 
ЭкономикаФРАНЦИЯдефицит бюджета
 
 
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