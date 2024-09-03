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Путин рассказал о проекте газопровода в Китай через Монголию
Путин рассказал о проекте газопровода в Китай через Монголию - 03.09.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о проекте газопровода в Китай через Монголию
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Монголию рассказал о проекте газопровода "Союз Восток" протяженностью тысячу километров, который должен... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T13:04+0300
2024-09-03T13:04+0300
2024-09-03T13:04+0300
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Монголию рассказал о проекте газопровода "Союз Восток" протяженностью тысячу километров, который должен доставлять сырье до Китая."Завершена разработка проектной документации, проводится государственная экспертиза, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду", - рассказал Путин, находясь в Улан-Баторе."Союз Восток" - это магистральный газопровод, который продолжает на территории Монголии "Силу Сибири-2". Ресурсная база - месторождения Ямало-Ненецкого автономного округа, ранее ориентированные на европейский рынок. Маршрут проходит по территории 6 аймаков (областей) Монголии - Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Тов, Дундговь, Говь-Сумбэр и Дорноговь.
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россия, монголия, газ, китай, владимир путин
РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Газ, КИТАЙ, Владимир Путин
Путин рассказал о проекте газопровода в Китай через Монголию
Путин: проект газопровода из РФ в Китай через Монголию проходит госэкспертизу
УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Монголию рассказал о проекте газопровода "Союз Восток" протяженностью тысячу километров, который должен доставлять сырье до Китая.
"Завершена разработка проектной документации, проводится государственная экспертиза, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду", - рассказал Путин, находясь в Улан-Баторе.
"Союз Восток" - это магистральный газопровод, который продолжает на территории Монголии "Силу Сибири-2". Ресурсная база - месторождения Ямало-Ненецкого автономного округа, ранее ориентированные на европейский рынок. Маршрут проходит по территории 6 аймаков (областей) Монголии - Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Тов, Дундговь, Говь-Сумбэр и Дорноговь.
Названы преимущества "Силы Сибири — 2" для России и Китая