https://1prime.ru/20240903/gaz-851303464.html

Путин рассказал о проекте газопровода в Китай через Монголию

Путин рассказал о проекте газопровода в Китай через Монголию - 03.09.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о проекте газопровода в Китай через Монголию

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Монголию рассказал о проекте газопровода "Союз Восток" протяженностью тысячу километров, который должен... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T13:04+0300

2024-09-03T13:04+0300

2024-09-03T13:04+0300

россия

монголия

газ

китай

владимир путин

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Монголию рассказал о проекте газопровода "Союз Восток" протяженностью тысячу километров, который должен доставлять сырье до Китая."Завершена разработка проектной документации, проводится государственная экспертиза, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду", - рассказал Путин, находясь в Улан-Баторе."Союз Восток" - это магистральный газопровод, который продолжает на территории Монголии "Силу Сибири-2". Ресурсная база - месторождения Ямало-Ненецкого автономного округа, ранее ориентированные на европейский рынок. Маршрут проходит по территории 6 аймаков (областей) Монголии - Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Тов, Дундговь, Говь-Сумбэр и Дорноговь.

https://1prime.ru/20240808/gaz-850739462.html

монголия

китай

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россия, монголия, газ, китай, владимир путин