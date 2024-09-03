https://1prime.ru/20240903/germaniya-851307521.html
Германия планирует передать Украине шесть комплексов ЗРК IRIS-T
Германия планирует передать Украине шесть комплексов ЗРК IRIS-T - 03.09.2024, ПРАЙМ
Германия планирует передать Украине шесть комплексов ЗРК IRIS-T
Германия планирует передать Украине шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T SLM, еще шесть единиц приобрести для своих ВВС, передает Reuters со ссылкой... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T15:31+0300
2024-09-03T15:31+0300
2024-09-03T15:31+0300
вооружения
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Германия планирует передать Украине шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T SLM, еще шесть единиц приобрести для своих ВВС, передает Reuters со ссылкой на источники. "Германия планирует передать Украине еще шесть систем ПВО IRIS-T SLM и намерена приобрести еще шесть единиц IRIS-T SLM для своих военно-воздушных сил", — говорится в публикации агентства. Ранее в Совете национальной безопасности Белого дома не стали комментировать сообщения СМИ о том, что администрация США рассматривает возможность поставок Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия. Россия считает, что поставки вооружений Украине могут помешать урегулированию, вовлечь страны НАТО в конфликт и стать "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, поставляя оружие и подготавливая кадры. В Кремле заявили, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240902/germaniya-851262503.html
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германия, украина, вооружение
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, вооружение
Германия планирует передать Украине шесть комплексов ЗРК IRIS-T
Reuters: Германия планирует передать Украине шесть комплексов ЗРК IRIS-T
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Германия планирует передать Украине шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T SLM, еще шесть единиц приобрести для своих ВВС, передает Reuters со ссылкой на источники.
"Германия планирует передать Украине еще шесть систем ПВО IRIS-T SLM и намерена приобрести еще шесть единиц IRIS-T SLM для своих военно-воздушных сил", — говорится в публикации агентства.
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Ранее в Совете национальной безопасности Белого дома не стали комментировать сообщения СМИ о том, что администрация США рассматривает возможность поставок Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине могут помешать урегулированию, вовлечь страны НАТО в конфликт и стать "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, поставляя оружие и подготавливая кадры. В Кремле заявили, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.