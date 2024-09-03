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Госдеп отреагировал на визит Путина в Монголию

Госдеп отреагировал на визит Путина в Монголию - 03.09.2024, ПРАЙМ

Госдеп отреагировал на визит Путина в Монголию

Госдепартамент США заявил, что в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Улан-Батор поддерживает Монголию, но рассчитывает на то, что она выполнит... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T22:04+0300

2024-09-03T22:04+0300

2024-09-03T22:04+0300

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ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Госдепартамент США заявил, что в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Улан-Батор поддерживает Монголию, но рассчитывает на то, что она выполнит международные обязательства."Мы прекрасно понимаем, в какой сложной ситуации находится Монголия... мы продолжим поддерживать Монголию, но мы считаем важным, чтобы они выполняли взятые на себя международные обязательства. Мы рассчитываем, что Монголия будет придерживаться своих обязательств и поддерживать принципы хартии ООН", - заявил на брифинге во вторник представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Он пояснил, что положение Монголии осложняется тем, что она, как в сэндвиче, находится между более крупными соседями. Однако, по словам Миллера, США считают важным, чтобы власти Монголии продолжали поддерживать верховенство закона во всём мире и ясно дали понять России, что они поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.В понедельник вечером президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Монголия является участницей Международного уголовного суда. Перед визитом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у России нет проблем с Монголией, связанных с решениями МУС.Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Россия не признаёт, ранее выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и эвакуировали из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема. Москва не признаёт юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

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госдеп, сша, россия, монголия, мус, решение мус, владимир путин