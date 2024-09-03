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Reuters узнал детали переговоров с Ротшильдами по долгам Украины
Reuters узнал детали переговоров с Ротшильдами по долгам Украины - 03.09.2024, ПРАЙМ
Reuters узнал детали переговоров с Ротшильдами по долгам Украины
Ротшильды организовали в Париже переговоры между Киевом и кредиторами незадолго до истечения моратория на выплаты по госдолгу, пишет Reuters. | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T17:47+0300
2024-09-03T17:47+0300
2024-09-03T17:47+0300
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Ротшильды организовали в Париже переговоры между Киевом и кредиторами незадолго до истечения моратория на выплаты по госдолгу, пишет Reuters.Переговоры между украинским правительством и кредиторами о реструктуризации государственного долга шли непросто. Однако в июле было достигнуто соглашение при участии представителей дома Ротшильдов.Переговоры о реструктуризации долга, которые начались в июне 2022 года, были прекращены всего через несколько недель. Как сообщает агентство, ключевые держатели облигаций выразили недовольство тем, что Киев требует списания значительно большей суммы, чем 20% от общего долга. В 2015 году газета Financial Times писала, что тогда международные кредиторы предложили Киеву списать 20% долга. Это предложение рассматривалось как последнее допустимое решение.За два месяца до окончания моратория на выплаты Ротшильды организовали в Париже личные встречи между представителями обеих сторон. 16 июля туда приехали представители ведущих мировых компаний по управлению активами и их юридические и финансовые консультанты. Также в Париже были уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца и представители компаний White & Case и группы Rothschild, которые консультируют страну.После начала российской военной операции государственный долг Украины резко увеличился. В начале 2022 года он составлял 98 миллиардов долларов, что было равно 48,9 процентам от валового внутреннего продукта (ВВП). К концу 2023 года он вырос до 140,8 миллиарда долларов, что составляет уже 88,1 процента от ВВП. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу текущего года государственный долг Украины достигнет 98,6 процента от ВВП, а в следующем году он может превысить отметку в 100 процентов от ВВП.
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украина, переговоры, госдолг, госдолг украины
Экономика, УКРАИНА, переговоры, госдолг, госдолг Украины
Reuters узнал детали переговоров с Ротшильдами по долгам Украины
Reuters: Ротшильды организовали в Париже переговоры между Киевом и кредиторами
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Ротшильды организовали в Париже переговоры между Киевом и кредиторами незадолго до истечения моратория на выплаты по госдолгу, пишет Reuters.
Переговоры между украинским правительством и кредиторами о реструктуризации государственного долга шли непросто. Однако в июле было достигнуто соглашение при участии представителей дома Ротшильдов.
Переговоры о реструктуризации долга, которые начались в июне 2022 года, были прекращены всего через несколько недель. Как сообщает агентство, ключевые держатели облигаций выразили недовольство тем, что Киев требует списания значительно большей суммы, чем 20% от общего долга.
В 2015 году газета Financial Times писала, что тогда международные кредиторы предложили Киеву списать 20% долга. Это предложение рассматривалось как последнее допустимое решение.
Госдолг Украины превысил 155 миллиардов долларов
За два месяца до окончания моратория на выплаты Ротшильды организовали в Париже личные встречи между представителями обеих сторон. 16 июля туда приехали представители ведущих мировых компаний по управлению активами и их юридические и финансовые консультанты. Также в Париже были уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца и представители компаний White & Case и группы Rothschild, которые консультируют страну.
После начала российской военной операции государственный долг Украины резко увеличился. В начале 2022 года он составлял 98 миллиардов долларов, что было равно 48,9 процентам от валового внутреннего продукта (ВВП). К концу 2023 года он вырос до 140,8 миллиарда долларов, что составляет уже 88,1 процента от ВВП.
По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу текущего года государственный долг Украины достигнет 98,6 процента от ВВП, а в следующем году он может превысить отметку в 100 процентов от ВВП.