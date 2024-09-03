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Intel рискует вылететь из индекса Dow Jones - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Intel рискует вылететь из индекса Dow Jones
Intel рискует вылететь из индекса Dow Jones - 03.09.2024, ПРАЙМ
Intel рискует вылететь из индекса Dow Jones
Акции Intel могут исключить из индекса Dow Jones на фоне почти 60% падения акций компании в этом году, пишет Reuters. | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T19:22+0300
2024-09-03T19:22+0300
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Акции Intel могут исключить из индекса Dow Jones на фоне почти 60% падения акций компании в этом году, пишет Reuters.Intel была одной из двух технологических компаний, которые вошли в индекс Dow Jones Industrial Average в 1999 году во времена доткомов, вместе с Microsoft. Сейчас падение цен на акции Intel может привести к тому, что американский производитель микросхем потеряет место в индексе "голубых фишек".Исключение из списка нанесёт сильный удар по и без того пошатнувшейся репутации Intel. Компания упустила возможность воспользоваться бумом искусственного интеллекта, так как отказалась от инвестиций в OpenAI. Кроме того, подразделение контрактного производства, которое Intel создавала в надежде конкурировать с TSMC, терпит убытки.Чтобы преодолеть трудности, компания Intel временно прекратила выплату дивидендов и объявила о сокращении штата сотрудников на 15%. Однако некоторые аналитики и бывший член совета директоров полагают, что эти шаги могут быть недостаточными и запоздалыми для решения проблемы.
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рынки, intel, акции intel, dow jones, индекс dow jones
Рынки, Intel, акции Intel, Dow Jones, индекс Dow Jones
19:22 03.09.2024
 
Intel рискует вылететь из индекса Dow Jones

Reuters: акции Intel могут исключить из индекса Dow Jones

© flickr.com / Josh BancroftЛоготип Intel
Логотип Intel - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© flickr.com / Josh Bancroft
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Акции Intel могут исключить из индекса Dow Jones на фоне почти 60% падения акций компании в этом году, пишет Reuters.
Intel была одной из двух технологических компаний, которые вошли в индекс Dow Jones Industrial Average в 1999 году во времена доткомов, вместе с Microsoft. Сейчас падение цен на акции Intel может привести к тому, что американский производитель микросхем потеряет место в индексе "голубых фишек".
Исключение из списка нанесёт сильный удар по и без того пошатнувшейся репутации Intel. Компания упустила возможность воспользоваться бумом искусственного интеллекта, так как отказалась от инвестиций в OpenAI. Кроме того, подразделение контрактного производства, которое Intel создавала в надежде конкурировать с TSMC, терпит убытки.
Чтобы преодолеть трудности, компания Intel временно прекратила выплату дивидендов и объявила о сокращении штата сотрудников на 15%. Однако некоторые аналитики и бывший член совета директоров полагают, что эти шаги могут быть недостаточными и запоздалыми для решения проблемы.
Мосбиржа.
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые с мая 2023 года
Вчера, 10:54
 
РынкиIntelакции IntelDow Jonesиндекс Dow Jones
 
 
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