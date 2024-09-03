https://1prime.ru/20240903/ipoteka-851289642.html

ВТБ повысил прогноз выдач ипотеки банками в России в 2024 году

ВТБ повысил прогноз выдач ипотеки банками в России в 2024 году - 03.09.2024, ПРАЙМ

ВТБ повысил прогноз выдач ипотеки банками в России в 2024 году

ВТБ повысил прогноз продаж ипотеки банками в России в этом году, учитывая адаптацию рынка к новым условиям, за весь год они могут достичь 5,1 триллиона рублей,... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T08:15+0300

2024-09-03T08:15+0300

2024-09-03T08:15+0300

россия

втб

ипотека

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. ВТБ повысил прогноз продаж ипотеки банками в России в этом году, учитывая адаптацию рынка к новым условиям, за весь год они могут достичь 5,1 триллиона рублей, что на 35% ниже результата прошлого года, но выше прошлого прогноза банка в 4,6 триллиона рублей, сообщила кредитная организация в рамках Восточного экономического форума. "Мы видим, что рынок (ипотечного кредитования - ред.) поддержала "семейная" ипотека, которая продолжит замещать действовавшие ранее госпрограммы, но в этом году ситуация довольно быстро меняется. Пока мы прогнозируем, что продажи этого года составят примерно 5,1 триллиона рублей, но многое будет зависеть от спроса заемщиков осенью и зимой", - такие слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, сказанные в рамках ВЭФ-2024, приводятся в сообщении. По данным банка, выдачи за весь год могут оказаться на 35% ниже результата прошлого года, но выше прошлого прогноза банка в 4,6 триллиона рублей. По словам топ-менеджера, в этом году рынок фактически "откатится" к результату 2022 года, когда его объемы составили 4,8 триллиона рублей. Однако напрямую два этих периода сравнивать нельзя. На итоги 2022 года существенное влияние оказал резкий рост ключевой ставки, в этом же году она увеличивается поэтапно. С учетом нетипичной ситуации для жилищного кредитования, как отмечается в сообщении, прогноз ВТБ еще может корректироваться. При этом, по словам Горшкова, уже очевидно, что в России будет формироваться отложенный спрос на недвижимость. Банк отмечает, что в августе, по предварительным оценкам, продажи ипотеки были сопоставимы с июльскими значениями и составили 355 миллиардов рублей, укрепилось значение "семейной" ипотеки. Если в первом полугодии она занимала в среднем 36% от общего объема сделок, то по итогам августа ее доля может превысить 44%. В декабре, по прогнозам ВТБ, банки будут проводить по "семейной" ипотеке до половины сделок. ВТБ указывает, что выросла доля рыночных программ. По итогам августа на них пришлось 48% от всего объема ипотечных сделок в России (весной 2022 года она занимала в среднем четверть). Такие результаты возможны даже при рекордно высоких ставках, которые уже 9 месяцев превышают 15% в среднем по рынку. "Учитывая риторику ЦБ, снижение ключевой ставки, а за ней - и ставок по кредитам, может начаться только в следующем году", - указывается в сообщении банка. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://1prime.ru/20240902/ipoteka-851263208.html

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россия, втб, ипотека