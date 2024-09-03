https://1prime.ru/20240903/ipoteka-851307070.html

Якутия лидирует по числу выдач "Дальневосточной и арктической ипотеки"

Якутия лидирует по числу выдач "Дальневосточной и арктической ипотеки" - 03.09.2024, ПРАЙМ

Якутия лидирует по числу выдач "Дальневосточной и арктической ипотеки"

Якутия лидирует по числу выдач "Дальневосточной и арктической ипотеки" в Сбербанке с начала 2024 года, на втором и третьем местах - Приморский край и... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T15:06+0300

2024-09-03T15:06+0300

2024-09-03T15:06+0300

недвижимость

сбербанк

арктическая ипотека

дальневосточная ипотека

якутия

вэф-2024

https://cdnn.1prime.ru/img/76514/71/765147153_0:60:1301:791_1920x0_80_0_0_efb01acac9b61b8ab8b5f8975cf004a6.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Якутия лидирует по числу выдач "Дальневосточной и арктической ипотеки" в Сбербанке с начала 2024 года, на втором и третьем местах - Приморский край и Архангельская область, говорится в пресс-релизе кредитной организации в рамках Восточного экономического форума. В 2024 году больше всего "Дальневосточной и арктической ипотеки" выдали в Республике Саха (Якутия) — 17,2% от общего количества. На втором месте Приморский край (16,9%), на третьем — Архангельская область (13,4%). В первую пятёрку также вошли Республика Бурятия (9,9%) и Хабаровский край (8,7%).По информации "Домклик", в некоторых регионах России программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" стала самой популярной среди всех ипотечных программ. С начала 2024 года более 40% кредитов в Забайкальском крае, Сахалинской области, Приморском крае, Амурской области, Бурятии и Магаданской области были выданы именно по этой программе.В Якутии и Архангельской области "Дальневосточная и арктическая ипотека" составила более половины всех выданных кредитов. Забайкальский край и Мурманская область также входят в список регионов, где действует "Семейная ипотека" с расширенными условиями. Об этом говорится в пресс-релизе.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://1prime.ru/20240903/ipoteka-851289642.html

якутия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк, арктическая ипотека, дальневосточная ипотека, якутия, вэф-2024