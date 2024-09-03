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Якутия лидирует по числу выдач "Дальневосточной и арктической ипотеки"
Якутия лидирует по числу выдач "Дальневосточной и арктической ипотеки" - 03.09.2024, ПРАЙМ
Якутия лидирует по числу выдач "Дальневосточной и арктической ипотеки"
Якутия лидирует по числу выдач "Дальневосточной и арктической ипотеки" в Сбербанке с начала 2024 года, на втором и третьем местах - Приморский край и... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T15:06+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Якутия лидирует по числу выдач "Дальневосточной и арктической ипотеки" в Сбербанке с начала 2024 года, на втором и третьем местах - Приморский край и Архангельская область, говорится в пресс-релизе кредитной организации в рамках Восточного экономического форума. В 2024 году больше всего "Дальневосточной и арктической ипотеки" выдали в Республике Саха (Якутия) — 17,2% от общего количества. На втором месте Приморский край (16,9%), на третьем — Архангельская область (13,4%). В первую пятёрку также вошли Республика Бурятия (9,9%) и Хабаровский край (8,7%).По информации "Домклик", в некоторых регионах России программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" стала самой популярной среди всех ипотечных программ. С начала 2024 года более 40% кредитов в Забайкальском крае, Сахалинской области, Приморском крае, Амурской области, Бурятии и Магаданской области были выданы именно по этой программе.В Якутии и Архангельской области "Дальневосточная и арктическая ипотека" составила более половины всех выданных кредитов. Забайкальский край и Мурманская область также входят в список регионов, где действует "Семейная ипотека" с расширенными условиями. Об этом говорится в пресс-релизе.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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сбербанк, арктическая ипотека, дальневосточная ипотека, якутия, вэф-2024
Недвижимость, Сбербанк, арктическая ипотека, Дальневосточная ипотека, ЯКУТИЯ, ВЭФ-2024
Якутия лидирует по числу выдач "Дальневосточной и арктической ипотеки"
Якутия лидирует по числу выдач "Дальневосточной и арктической ипотеки" в Сбербанке
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Якутия лидирует по числу выдач "Дальневосточной и арктической ипотеки" в Сбербанке с начала 2024 года, на втором и третьем местах - Приморский край и Архангельская область, говорится в пресс-релизе кредитной организации в рамках Восточного экономического форума.
В 2024 году больше всего "Дальневосточной и арктической ипотеки" выдали в Республике Саха (Якутия) — 17,2% от общего количества. На втором месте Приморский край (16,9%), на третьем — Архангельская область (13,4%). В первую пятёрку также вошли Республика Бурятия (9,9%) и Хабаровский край (8,7%).
ВТБ повысил прогноз выдач ипотеки банками в России в 2024 году
По информации "Домклик", в некоторых регионах России программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" стала самой популярной среди всех ипотечных программ. С начала 2024 года более 40% кредитов в Забайкальском крае, Сахалинской области, Приморском крае, Амурской области, Бурятии и Магаданской области были выданы именно по этой программе.
В Якутии и Архангельской области "Дальневосточная и арктическая ипотека" составила более половины всех выданных кредитов. Забайкальский край и Мурманская область также входят в список регионов, где действует "Семейная ипотека" с расширенными условиями. Об этом говорится в пресс-релизе.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.