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Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности России
Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности России - 03.09.2024, ПРАЙМ
Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности России
Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности РФ по итогам текущего года до 6,8% вместо изначальных 5%, сообщил журналистам первый... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T13:04+0300
2024-09-03T13:04+0300
2024-09-03T13:05+0300
экономика
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обрабатывающая промышленность
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности РФ по итогам текущего года до 6,8% вместо изначальных 5%, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров. "Ранее мы говорили о том, что рост обрабатывающей промышленности в этом году может превысить 5%. Сейчас, опираясь на текущую динамику и актуализированные прогнозы Минэкономразвития, ожидаем рост выпуска обрабатывающих производств на уровне порядка 6,8%", - отметил он. По последним данным Росстата, обрабатывающая промышленность в июле выросла на 6,6% в годовом выражении; за январь-июль - рост на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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россия, обрабатывающая промышленность
Экономика, РОССИЯ, обрабатывающая промышленность
Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности России
Мантуров: кабмин прогнозирует рост обрабатывающей промышленности РФ почти на 7%
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Правительство повысило прогноз роста обрабатывающей промышленности РФ по итогам текущего года до 6,8% вместо изначальных 5%, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров.
"Ранее мы говорили о том, что рост обрабатывающей промышленности в этом году может превысить 5%. Сейчас, опираясь на текущую динамику и актуализированные прогнозы Минэкономразвития, ожидаем рост выпуска обрабатывающих производств на уровне порядка 6,8%", - отметил он.
По последним данным Росстата, обрабатывающая промышленность в июле выросла на 6,6% в годовом выражении; за январь-июль - рост на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.