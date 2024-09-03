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Портфель кредитных карт в России вырос в 1,5 раза

Портфель кредитных карт в России вырос в 1,5 раза - 03.09.2024, ПРАЙМ

Портфель кредитных карт в России вырос в 1,5 раза

Объем портфеля кредитных карт в России в июле 2024 года достиг 4,8 триллиона рублей, увеличившись почти в 1,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T17:28+0300

2024-09-03T17:28+0300

2024-09-03T17:28+0300

экономика

кредитные карты

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Объем портфеля кредитных карт в России в июле 2024 года достиг 4,8 триллиона рублей, увеличившись почти в 1,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые имеются у РИА Новости. Согласно данным ОКБ, объем портфеля в июле составил 4,8 триллиона рублей против 3,37 триллиона рублей годом ранее. Количество открытых карт достигло 82,08 миллиона штук против 70,71 миллиона в июле 2023 года. За июль, как указывает пресс-служба ОКБ, банки открыли 2,31 миллиона договоров на кредитные карты с общим лимитом 314,47 миллиарда рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 1%, общий объем одобренных лимитов вырос на 7%. В июле прошлого года было выдано 2,33 миллиона карт на 294,59 миллиарда рублей. Средний размер лимита увеличился на 7%: со 127 тысяч рублей в июле 2023 года до 136 тысяч рублей в июле 2024 года. "Всего по итогам 7 месяцев 2024 года россияне оформили 16,43 миллиона кредитных карт на 1,94 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество и объем выдач выросли на 9%. С января по июль 2023 года банки выдали 15,10 миллиона карт с общим лимитом 1,79 триллиона рублей", - сообщила пресс-служба ОКБ. По данным, предоставленным РИА Новости "Скоринг Бюро", объем портфеля кредитных карт в июле 2024 года вырос почти на 40% до 3,9 триллиона рублей против 2,8 триллиона рублей. Портфель кредитных карт вырос на 10,6% до 94,6 миллиона штук с 85,6 миллиона годом ранее. В банках также отметили рост числа кредитных карт. "Количество действующих кредитных карт в "Новикоме" по состоянию на 1 августа этого года выросло на 31,8% по сравнению с 1 августа 2023 года. Количество держателей кредитных карт банка за тот же период выросло на 30,2%", - сообщила РИА Новости пресс-служба банка. При этом, как там отметили, при общем росте показатель по просроченным долгам снизился, то есть это никак не отразилось на платежеспособности клиентов. "Рост портфеля кредитных карт и их держателей объясняется ростом цен на потребительские товары, также расширяются потребности населения", - добавила пресс-служба банка. Как сообщила РИА Новости пресс-служба ПСБ, с июля 2023 года по июль 2024 года число активных кредитных карт в банке выросло на 50%, а объем портфеля увеличился на 43%. Такая динамика, как объяснили в банке, связана "с ростом действующей клиентской базы и привлекательными условиями по кредитным картам ПСБ". Также там отметили, что клиенты банка используют кредитную карту не только для оплаты повседневных расходов, но для крупных покупок, чтобы сэкономить за счет кешбэка. В условиях высоких ставок по кредитным продуктам на банковском рынке ожидаемо растет доля клиентов, которые предпочитают пользоваться кредитной картой с расчетом уложиться в льготный период и не платить проценты, добавила пресс-служба. Ранее во вторник ВТБ сообщил, что по итогам восьми месяцев 2024 года портфель кредитных карт в России увеличился на четверть, прибавив 840 миллиардов рублей, в то время как портфель кредитов наличными вырос только на 7% (+683 миллиарда рублей). По прогнозам банка, портфель кредитных карт в России в этом году увеличится более чем на 30% при росте портфеля кредитов наличными в пределах 15%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кредитные карты