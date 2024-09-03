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Котяков назвал самые востребованные профессии в России
Котяков назвал самые востребованные профессии в России - 03.09.2024, ПРАЙМ
Котяков назвал самые востребованные профессии в России
В перечень самых востребованных профессий в России вошли инженерные, рабочие и IT-специальности, рассказал глава российского Минтруда Антон Котяков. | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T16:25+0300
2024-09-03T16:25+0300
2024-09-03T16:26+0300
россия
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САМАРА, 3 сен - ПРАЙМ. В перечень самых востребованных профессий в России вошли инженерные, рабочие и IT-специальности, рассказал глава российского Минтруда Антон Котяков.Министр уточнил, что среди рабочих специальностей особенно востребованными в стране сейчас являются сварщики разных категорий, а также операторы станков с ЧПУ. По его словам, высокий спрос по указанным специальностям нивелируется благодаря внедряемым работодателями программам.Глава министерства рассказал, что в современных условиях формируется серьезный спрос на технологии. По его словам, нужно обратить внимание на рост производительности труда, а также сделать акцент на актуализации знаний работников.
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россия, антон котяков, вакансии
РОССИЯ, Антон Котяков, вакансии
Котяков назвал самые востребованные профессии в России
Министр труда Котяков рассказал о самых востребованных профессиях в России
САМАРА, 3 сен - ПРАЙМ. В перечень самых востребованных профессий в России вошли инженерные, рабочие и IT-специальности, рассказал глава российского Минтруда Антон Котяков.
Министр уточнил, что среди рабочих специальностей особенно востребованными в стране сейчас являются сварщики разных категорий, а также операторы станков с ЧПУ. По его словам, высокий спрос по указанным специальностям нивелируется благодаря внедряемым работодателями программам.
Глава министерства рассказал, что в современных условиях формируется серьезный спрос на технологии. По его словам, нужно обратить внимание на рост производительности труда, а также сделать акцент на актуализации знаний работников.
Котяков отметил рост численности занятых в России