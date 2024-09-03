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Котяков назвал самые востребованные профессии в России

Котяков назвал самые востребованные профессии в России - 03.09.2024, ПРАЙМ

Котяков назвал самые востребованные профессии в России

В перечень самых востребованных профессий в России вошли инженерные, рабочие и IT-специальности, рассказал глава российского Минтруда Антон Котяков. | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T16:25+0300

2024-09-03T16:25+0300

2024-09-03T16:26+0300

россия

антон котяков

вакансии

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САМАРА, 3 сен - ПРАЙМ. В перечень самых востребованных профессий в России вошли инженерные, рабочие и IT-специальности, рассказал глава российского Минтруда Антон Котяков.Министр уточнил, что среди рабочих специальностей особенно востребованными в стране сейчас являются сварщики разных категорий, а также операторы станков с ЧПУ. По его словам, высокий спрос по указанным специальностям нивелируется благодаря внедряемым работодателями программам.Глава министерства рассказал, что в современных условиях формируется серьезный спрос на технологии. По его словам, нужно обратить внимание на рост производительности труда, а также сделать акцент на актуализации знаний работников.

https://1prime.ru/20240710/kotyakov-849995398.html

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россия, антон котяков, вакансии