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Котяков назвал самые востребованные профессии в России - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Котяков назвал самые востребованные профессии в России
Котяков назвал самые востребованные профессии в России - 03.09.2024, ПРАЙМ
Котяков назвал самые востребованные профессии в России
В перечень самых востребованных профессий в России вошли инженерные, рабочие и IT-специальности, рассказал глава российского Минтруда Антон Котяков. | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T16:25+0300
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россия
антон котяков
вакансии
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САМАРА, 3 сен - ПРАЙМ. В перечень самых востребованных профессий в России вошли инженерные, рабочие и IT-специальности, рассказал глава российского Минтруда Антон Котяков.Министр уточнил, что среди рабочих специальностей особенно востребованными в стране сейчас являются сварщики разных категорий, а также операторы станков с ЧПУ. По его словам, высокий спрос по указанным специальностям нивелируется благодаря внедряемым работодателями программам.Глава министерства рассказал, что в современных условиях формируется серьезный спрос на технологии. По его словам, нужно обратить внимание на рост производительности труда, а также сделать акцент на актуализации знаний работников.
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россия, антон котяков, вакансии
РОССИЯ, Антон Котяков, вакансии
16:25 03.09.2024 (обновлено: 16:26 03.09.2024)
 
Котяков назвал самые востребованные профессии в России

Министр труда Котяков рассказал о самых востребованных профессиях в России

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАнтон Котяков
Антон Котяков - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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САМАРА, 3 сен - ПРАЙМ. В перечень самых востребованных профессий в России вошли инженерные, рабочие и IT-специальности, рассказал глава российского Минтруда Антон Котяков.
Министр уточнил, что среди рабочих специальностей особенно востребованными в стране сейчас являются сварщики разных категорий, а также операторы станков с ЧПУ. По его словам, высокий спрос по указанным специальностям нивелируется благодаря внедряемым работодателями программам.
Глава министерства рассказал, что в современных условиях формируется серьезный спрос на технологии. По его словам, нужно обратить внимание на рост производительности труда, а также сделать акцент на актуализации знаний работников.
День вакансий Работа для всех в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
Котяков отметил рост численности занятых в России
10 июля, 17:00
 
РОССИЯАнтон Котяковвакансии
 
 
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