https://1prime.ru/20240903/kreditnaya-karta-851289781.html
В ВТБ спрогнозировали рост рынка кредитных карт в России в 2024 году
В ВТБ спрогнозировали рост рынка кредитных карт в России в 2024 году - 03.09.2024, ПРАЙМ
В ВТБ спрогнозировали рост рынка кредитных карт в России в 2024 году
Портфель кредитных карт в России в этом году увеличится более чем на 30% при росте портфеля кредитов наличными в пределах 15%, сообщил ВТБ в рамках ВЭФ-2024. | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T08:17+0300
2024-09-03T08:17+0300
2024-09-03T08:17+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Портфель кредитных карт в России в этом году увеличится более чем на 30% при росте портфеля кредитов наличными в пределах 15%, сообщил ВТБ в рамках ВЭФ-2024. "По итогам восьми месяцев 2024 года портфель кредитных карт в России увеличился на четверть (+840 миллиардов рублей), в то время как портфель кредитов наличными вырос только на 7% (+683 миллиардов рублей). До конца года рынок кредитных карт, по оценке ВТБ, удержит лидерство в сравнении с кредитами наличными, что продолжит тренд последних лет. Портфель кредитных карт увеличится более чем на 30% при росте портфеля кредитов наличными в пределах 15%", - говорится в сообщении. "Мы прогнозируем, что до конца года снизятся темпы выдач новых кредитных карт в связи с разъяснениями регулятора в части правил расчета полной стоимости кредита. Рост портфеля будет обеспечен за счет ранее выданных продуктов", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента розничного кредитного бизнеса ВТБ Романа Шаехова, сказанные в рамках ВЭФ-2024. Он отметил, что в этом году политика регулятора направлена на сдерживание розничного кредитования – за счет повышения ключевой ставки и возврата предельных значений ПСК происходит постепенное "охлаждение" потребительского спроса, а рост макропруденциальных надбавок и ужесточение макропруденциальных лимитов приводят к удорожанию необеспеченного кредитования для банков. "Из-за ограничений на оформление новых кредитов клиенты стали активно пользоваться кредитными картами, в том числе оформленными ранее в условиях менее "жесткого" макропруденциального регулирования. Это позволяет портфелю кредитных карт третий год подряд расти быстрее, чем кредиты наличными", - подчеркнул Шаехов. По его словам, поддержкой рынка кредитов наличными может выступить традиционный повышенный спрос на займы в конце года. Однако сдерживающие факторы, направленные на его "охлаждение", не позволят серьезно повлиять на рост кредитного портфеля в этом сегменте. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, вэф-2024, втб, банки
РОССИЯ, ВЭФ-2024, ВТБ, Банки
В ВТБ спрогнозировали рост рынка кредитных карт в России в 2024 году
ВТБ: рост рынка кредитных карт в России в 2024 году составит 30%
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Портфель кредитных карт в России в этом году увеличится более чем на 30% при росте портфеля кредитов наличными в пределах 15%, сообщил ВТБ в рамках ВЭФ-2024.
"По итогам восьми месяцев 2024 года портфель кредитных карт в России увеличился на четверть (+840 миллиардов рублей), в то время как портфель кредитов наличными вырос только на 7% (+683 миллиардов рублей). До конца года рынок кредитных карт, по оценке ВТБ, удержит лидерство в сравнении с кредитами наличными, что продолжит тренд последних лет. Портфель кредитных карт увеличится более чем на 30% при росте портфеля кредитов наличными в пределах 15%", - говорится в сообщении.
"Мы прогнозируем, что до конца года снизятся темпы выдач новых кредитных карт в связи с разъяснениями регулятора в части правил расчета полной стоимости кредита. Рост портфеля будет обеспечен за счет ранее выданных продуктов", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента розничного кредитного бизнеса ВТБ Романа Шаехова, сказанные в рамках ВЭФ-2024.
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Он отметил, что в этом году политика регулятора направлена на сдерживание розничного кредитования – за счет повышения ключевой ставки и возврата предельных значений ПСК происходит постепенное "охлаждение" потребительского спроса, а рост макропруденциальных надбавок и ужесточение макропруденциальных лимитов приводят к удорожанию необеспеченного кредитования для банков.
"Из-за ограничений на оформление новых кредитов клиенты стали активно пользоваться кредитными картами, в том числе оформленными ранее в условиях менее "жесткого" макропруденциального регулирования. Это позволяет портфелю кредитных карт третий год подряд расти быстрее, чем кредиты наличными", - подчеркнул Шаехов.
По его словам, поддержкой рынка кредитов наличными может выступить традиционный повышенный спрос на займы в конце года. Однако сдерживающие факторы, направленные на его "охлаждение", не позволят серьезно повлиять на рост кредитного портфеля в этом сегменте.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.