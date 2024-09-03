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РЖД рассказали о планах работ на Кубе в рамках контракта

РЖД рассказали о планах работ на Кубе в рамках контракта - 03.09.2024, ПРАЙМ

РЖД рассказали о планах работ на Кубе в рамках контракта

РЖД в рамках контракта с Кубой планируют принять участие в модернизации нескольких линий в республике, разработать генплан развития железных дорог, создать... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T05:29+0300

2024-09-03T05:29+0300

2024-09-03T05:29+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. РЖД в рамках контракта с Кубой планируют принять участие в модернизации нескольких линий в республике, разработать генплан развития железных дорог, создать единый диспетчерский центр управления перевозками и обучить персонал, следует из информации РЖД на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), с которой ознакомилось РИА Новости. Кабмин РФ в марте опубликовал документ о вступлении в силу соглашения между Россией и Кубой о сотрудничестве в модернизации железнодорожной инфраструктуры республики. В РЖД РИА Новости тогда сообщали, что холдинг сохраняет интерес к участию в этом проекте и ведет планомерную работу с кубинскими партнёрами по выходу на практическую реализацию. Первый замглавы РЖД Сергей Павлов говорил, что компания в текущем году планирует подготовить контракт по Кубе и допускает его подписание в этом же году. "Контракт на восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры Кубы... Центральная линия (Гавана-Сантьяго-де-Куба) 835 километров… Южная Линия… (станция "19 ноября"-станция Навахас, включая узел Гаваны, и ветка Монтальво) 166 километров… Линия Сьенфуэгос (Санта Клара и ветка Рефинерия) 77,4 километра", - говорится в материалах РЖД Там напоминается, что контракт предусматривает модернизацию более 1 тысячи километров железных дорог. РЖД указывают, что планируется продолжить взаимодействие с кубинской стороной и российскими финансовыми институтами по вопросу выделения целевого экспортного кредита на реализацию проекта восстановления и модернизации железнодорожной инфраструктуры Кубы в рамках подписанного контракта. "Подготовка технико-коммерческого предложения по реализации оптимизированного первого этапа контракта после принятия правительством Российской Федерации решения о выделении целевого экспортного кредита", - указано в материалах. ЕЩЕ БЫСТРЕЕ РЖД также приводят ключевые эффекты проекта на Кубе. Среди них: увеличение скорости до 120 километров в час с 40-60 километров в час, грузопотока – до 21,6 миллиона тонн с 14,7 миллиона тонн (период не указан), пассажиропотока – до 24,3 миллиона человек с 7,8 миллиона человек (период также не указан). А время в пути на участке Гавана – Сантьяго-де-Куба сократится до 12 часов с нынешних 20 часов. "Технические, технологические и проектные решения… Разработка генерального плана развития железных дорог Кубы… Создание единого диспетчерского центра управления перевозками… Обучение и подготовка персонала", - добавляют РЖД. РЖД в начале октября 2019 года подписали с Кубой контракт на восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры страны стоимостью 1,88 миллиарда евро. Проект предусматривал проектирование, ремонт и модернизацию по российским технологиям свыше 1 тысячи километров железнодорожной инфраструктуры острова с использованием техники, материалов и оборудования российского производства. Однако в декабре 2020 года Павлов сообщал в интервью корпоративной газете РЖД "Гудок", что холдинг из-за сложного экономического положения и карантинных ограничений на Кубе временно приостановил проект модернизации железнодорожной инфраструктуры республики, но рассчитывает возобновить работы после стабилизации ситуации. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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