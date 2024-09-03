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Лихачев оценил ситуацию на Курской АЭС
Лихачев оценил ситуацию на Курской АЭС - 03.09.2024, ПРАЙМ
Лихачев оценил ситуацию на Курской АЭС
Государственная корпорация "Росатом" считает очень высокими риски атак на Курскую АЭС. Об этом рассказал глава компании Алексей Лихачев. | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T14:14+0300
2024-09-03T14:14+0300
2024-09-03T14:18+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Государственная корпорация "Росатом" считает очень высокими риски атак на Курскую АЭС. Об этом рассказал глава компании Алексей Лихачев. Об этом глава "Росатома" рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину."Пока по строениям станции, вот на эту минуту, за последние дни ударов не было. Но большое количество ракет сбивается на подлете. Большое количество беспилотников нейтрализуется за пределами станции", - сказал Лихачев.Также глава корпорации добавил, что электростанция, несмотря на отсутствие хороших новостей, живет нормальной жизнью. Лихачев уточнил, что два блока станции выведены из эксплуатации, третий работает на полной мощности, а четвертый блок в плановом ремонте.
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россия, курская аэс, росатом, алексей лихачев
РОССИЯ, Курская АЭС, Росатом, Алексей Лихачев
Лихачев оценил ситуацию на Курской АЭС
Глава "Росатома" Лихачев: особо хороших новостей по Курской АЭС нет
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Государственная корпорация "Росатом" считает очень высокими риски атак на Курскую АЭС. Об этом рассказал глава компании Алексей Лихачев.
Об этом глава "Росатома" рассказал в интервью
журналисту Павлу Зарубину.
"Пока по строениям станции, вот на эту минуту, за последние дни ударов не было. Но большое количество ракет сбивается на подлете. Большое количество беспилотников нейтрализуется за пределами станции", - сказал Лихачев.
Также глава корпорации добавил, что электростанция, несмотря на отсутствие хороших новостей, живет нормальной жизнью. Лихачев уточнил, что два блока станции выведены из эксплуатации, третий работает на полной мощности, а четвертый блок в плановом ремонте.
На Запорожской АЭС отключилась одна из линий энергоснабжения