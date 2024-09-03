https://1prime.ru/20240903/kurskaya-aes-851305320.html

Лихачев оценил ситуацию на Курской АЭС

Лихачев оценил ситуацию на Курской АЭС - 03.09.2024, ПРАЙМ

Лихачев оценил ситуацию на Курской АЭС

Государственная корпорация "Росатом" считает очень высокими риски атак на Курскую АЭС. Об этом рассказал глава компании Алексей Лихачев. | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T14:14+0300

2024-09-03T14:14+0300

2024-09-03T14:18+0300

россия

курская аэс

росатом

алексей лихачев

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Государственная корпорация "Росатом" считает очень высокими риски атак на Курскую АЭС. Об этом рассказал глава компании Алексей Лихачев. Об этом глава "Росатома" рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину."Пока по строениям станции, вот на эту минуту, за последние дни ударов не было. Но большое количество ракет сбивается на подлете. Большое количество беспилотников нейтрализуется за пределами станции", - сказал Лихачев.Также глава корпорации добавил, что электростанция, несмотря на отсутствие хороших новостей, живет нормальной жизнью. Лихачев уточнил, что два блока станции выведены из эксплуатации, третий работает на полной мощности, а четвертый блок в плановом ремонте.

https://1prime.ru/20240902/zaes-851285646.html

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россия, курская аэс, росатом, алексей лихачев