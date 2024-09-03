Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Латвия передаст Украине авто, изъятые у пьяных водителей - 03.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240903/latviya-851304148.html
Латвия передаст Украине авто, изъятые у пьяных водителей
Латвия передаст Украине авто, изъятые у пьяных водителей - 03.09.2024, ПРАЙМ
Латвия передаст Украине авто, изъятые у пьяных водителей
Латвия передаст Украине 18 автомобилей, изъятых у водителей за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Delfi. | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T13:33+0300
2024-09-03T13:37+0300
латвия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/58/842195843_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_87b64a465883698dc504086ac1bba204.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Латвия передаст Украине 18 автомобилей, изъятых у водителей за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Delfi.Общая стоимость передаваемых автомобилей превышает 94 тысячи евро. Самым дорогим из них является Audi Q7 2017 года выпуска стоимостью 25 тысяч евро.Решение о передаче автомобилей было принято правительством Латвии во вторник и будет осуществлено безвозмездно.
https://1prime.ru/20240821/ukraina-851023660.html
латвия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/58/842195843_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_2d9dd3eb35f94c0c9306a5ba0a0f5eb9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
латвия, украина
ЛАТВИЯ, УКРАИНА
13:33 03.09.2024 (обновлено: 13:37 03.09.2024)
 
Латвия передаст Украине авто, изъятые у пьяных водителей

Delfi: Латвия передаст Украине 18 авто, изъятых у пьяных водителей

© Unsplash/Bogdan GerasymenkoКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Bogdan Gerasymenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Латвия передаст Украине 18 автомобилей, изъятых у водителей за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Delfi.
Общая стоимость передаваемых автомобилей превышает 94 тысячи евро. Самым дорогим из них является Audi Q7 2017 года выпуска стоимостью 25 тысяч евро.
Решение о передаче автомобилей было принято правительством Латвии во вторник и будет осуществлено безвозмездно.
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
Враждебность Латвии продлевают агонию киевского режима, заявила Захарова
21 августа, 08:45
 
ЛАТВИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала