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Латвия передаст Украине авто, изъятые у пьяных водителей

Латвия передаст Украине авто, изъятые у пьяных водителей - 03.09.2024, ПРАЙМ

Латвия передаст Украине авто, изъятые у пьяных водителей

Латвия передаст Украине 18 автомобилей, изъятых у водителей за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Delfi. | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T13:33+0300

2024-09-03T13:33+0300

2024-09-03T13:37+0300

латвия

украина

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Латвия передаст Украине 18 автомобилей, изъятых у водителей за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Delfi.Общая стоимость передаваемых автомобилей превышает 94 тысячи евро. Самым дорогим из них является Audi Q7 2017 года выпуска стоимостью 25 тысяч евро.Решение о передаче автомобилей было принято правительством Латвии во вторник и будет осуществлено безвозмездно.

https://1prime.ru/20240821/ukraina-851023660.html

латвия

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латвия, украина