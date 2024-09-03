https://1prime.ru/20240903/latviya-851304148.html
Латвия передаст Украине авто, изъятые у пьяных водителей
Латвия передаст Украине авто, изъятые у пьяных водителей - 03.09.2024, ПРАЙМ
Латвия передаст Украине авто, изъятые у пьяных водителей
Латвия передаст Украине 18 автомобилей, изъятых у водителей за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Delfi. | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T13:33+0300
2024-09-03T13:33+0300
2024-09-03T13:37+0300
латвия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/58/842195843_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_87b64a465883698dc504086ac1bba204.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Латвия передаст Украине 18 автомобилей, изъятых у водителей за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Delfi.Общая стоимость передаваемых автомобилей превышает 94 тысячи евро. Самым дорогим из них является Audi Q7 2017 года выпуска стоимостью 25 тысяч евро.Решение о передаче автомобилей было принято правительством Латвии во вторник и будет осуществлено безвозмездно.
https://1prime.ru/20240821/ukraina-851023660.html
латвия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/58/842195843_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_2d9dd3eb35f94c0c9306a5ba0a0f5eb9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, украина
Латвия передаст Украине авто, изъятые у пьяных водителей
Delfi: Латвия передаст Украине 18 авто, изъятых у пьяных водителей
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Латвия передаст Украине 18 автомобилей, изъятых у водителей за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Delfi.
Общая стоимость передаваемых автомобилей превышает 94 тысячи евро. Самым дорогим из них является Audi Q7 2017 года выпуска стоимостью 25 тысяч евро.
Решение о передаче автомобилей было принято правительством Латвии во вторник и будет осуществлено безвозмездно.
Враждебность Латвии продлевают агонию киевского режима, заявила Захарова