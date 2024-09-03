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Маск назвал последствия победы Харрис на выборах для X - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Маск назвал последствия победы Харрис на выборах для X
Маск назвал последствия победы Харрис на выборах для X - 03.09.2024, ПРАЙМ
Маск назвал последствия победы Харрис на выборах для X
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что если кандидат от Демократической партии Камала Харрис выиграет на выборах президента, то компании Apple и Google... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T08:51+0300
2024-09-03T08:52+0300
илон маск
соцсеть x
камала харрис
сша
apple
google
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что если кандидат от Демократической партии Камала Харрис выиграет на выборах президента, то компании Apple и Google потребуют удалить приложение X из их интернет-магазинов. "Фальшивый судья вынуждает Apple и Google удалить X из своих магазинов приложений... это произойдет и здесь (в США - ред.), если Камала будет избрана", - написал Маск в социальной сети X. Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы X в стране из-за отказа Маска назначить нового юридического представителя соцсети. В вердикте суда также содержится призыв к компаниям Apple и Google удалить приложение X из своих интернет-магазинов. Кроме того, судья ранее по той же причине заморозил счета Starlink в Бразилии. В понедельник Верховный суд подтвердил решение Мораиса по приостановлению работы X. При этом Илон Маск подчеркивал, что принадлежащие ему соцсеть Х и входящая в SpaceX компания Starlink – две юридически разных фирмы, поэтому решение суда Бразилии заморозить счета последней незаконно.
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илон маск, соцсеть x, камала харрис, сша, apple, google
Илон Маск, соцсеть X, Камала Харрис, США, Apple, Google
08:51 03.09.2024 (обновлено: 08:52 03.09.2024)
 
Маск назвал последствия победы Харрис на выборах для X

Маск: если Харрис выиграет на выборах, то Apple и Google потребуют удалить X

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что если кандидат от Демократической партии Камала Харрис выиграет на выборах президента, то компании Apple и Google потребуют удалить приложение X из их интернет-магазинов.
"Фальшивый судья вынуждает Apple и Google удалить X из своих магазинов приложений... это произойдет и здесь (в США - ред.), если Камала будет избрана", - написал Маск в социальной сети X.
Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы X в стране из-за отказа Маска назначить нового юридического представителя соцсети. В вердикте суда также содержится призыв к компаниям Apple и Google удалить приложение X из своих интернет-магазинов. Кроме того, судья ранее по той же причине заморозил счета Starlink в Бразилии. В понедельник Верховный суд подтвердил решение Мораиса по приостановлению работы X. При этом Илон Маск подчеркивал, что принадлежащие ему соцсеть Х и входящая в SpaceX компания Starlink – две юридически разных фирмы, поэтому решение суда Бразилии заморозить счета последней незаконно.
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Илон Масксоцсеть XКамала ХаррисСШАAppleGoogle
 
 
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