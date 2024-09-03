https://1prime.ru/20240903/mask-851290461.html

Маск назвал последствия победы Харрис на выборах для X

Маск назвал последствия победы Харрис на выборах для X - 03.09.2024, ПРАЙМ

Маск назвал последствия победы Харрис на выборах для X

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что если кандидат от Демократической партии Камала Харрис выиграет на выборах президента, то компании Apple и Google... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T08:51+0300

2024-09-03T08:51+0300

2024-09-03T08:52+0300

илон маск

соцсеть x

камала харрис

сша

apple

google

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/47/841254718_0:0:4318:2430_1920x0_80_0_0_cf7da608f5d51534a201691bea8ce119.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что если кандидат от Демократической партии Камала Харрис выиграет на выборах президента, то компании Apple и Google потребуют удалить приложение X из их интернет-магазинов. "Фальшивый судья вынуждает Apple и Google удалить X из своих магазинов приложений... это произойдет и здесь (в США - ред.), если Камала будет избрана", - написал Маск в социальной сети X. Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы X в стране из-за отказа Маска назначить нового юридического представителя соцсети. В вердикте суда также содержится призыв к компаниям Apple и Google удалить приложение X из своих интернет-магазинов. Кроме того, судья ранее по той же причине заморозил счета Starlink в Бразилии. В понедельник Верховный суд подтвердил решение Мораиса по приостановлению работы X. При этом Илон Маск подчеркивал, что принадлежащие ему соцсеть Х и входящая в SpaceX компания Starlink – две юридически разных фирмы, поэтому решение суда Бразилии заморозить счета последней незаконно.

https://1prime.ru/20240902/mask-851284821.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск, соцсеть x, камала харрис, сша, apple, google