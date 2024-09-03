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В России зарегистрировано 37 медизделий на основе ИИ - 03.09.2024, ПРАЙМ
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В России зарегистрировано 37 медизделий на основе ИИ
В России зарегистрировано 37 медизделий на основе ИИ - 03.09.2024, ПРАЙМ
В России зарегистрировано 37 медизделий на основе ИИ
Тридцать семь медицинских изделий на основе искусственного интеллекта уже зарегистрированы в России, на этот год стоит задача внедрить не менее трех таких... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T06:38+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Тридцать семь медицинских изделий на основе искусственного интеллекта уже зарегистрированы в России, на этот год стоит задача внедрить не менее трех таких медизделий в каждом регионе страны, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков. "На сегодняшний момент зарегистрировано всего 37 медицинских изделий с искусственным интеллектом",- сказал Ваньков на сессии "Цифровые медицинские помощники в России – достижения и перспектив" ВЭФ-2024. Он отметил, что на этот год стоит задача внедрения не менее трех медицинских изделий в регионах России. В основном медицинские изделия на основе искусственного интеллекта направлены на работу с медицинскими изображениями, уточнил замминистра. По его словам, несколько недель назад было зарегистрировано первое медицинское изделие с применением технологии искусственного интеллекта по определению новообразований при проведении колоноскопии. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ии, минздрав рф, вэф-2024
ИИ, Минздрав РФ, ВЭФ-2024
06:38 03.09.2024
 
В России зарегистрировано 37 медизделий на основе ИИ

Минздрав: 37 медизделий на основе ИИ уже зарегистрировано в России

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота Медицинского центра Дальневосточного федерального университета
Работа Медицинского центра Дальневосточного федерального университета - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Тридцать семь медицинских изделий на основе искусственного интеллекта уже зарегистрированы в России, на этот год стоит задача внедрить не менее трех таких медизделий в каждом регионе страны, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков.
"На сегодняшний момент зарегистрировано всего 37 медицинских изделий с искусственным интеллектом",- сказал Ваньков на сессии "Цифровые медицинские помощники в России – достижения и перспектив" ВЭФ-2024.
Он отметил, что на этот год стоит задача внедрения не менее трех медицинских изделий в регионах России. В основном медицинские изделия на основе искусственного интеллекта направлены на работу с медицинскими изображениями, уточнил замминистра.
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22 июля, 10:39
По его словам, несколько недель назад было зарегистрировано первое медицинское изделие с применением технологии искусственного интеллекта по определению новообразований при проведении колоноскопии.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
ИИМинздрав РФВЭФ-2024
 
 
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