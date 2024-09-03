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В России зарегистрировано 37 медизделий на основе ИИ

В России зарегистрировано 37 медизделий на основе ИИ - 03.09.2024, ПРАЙМ

В России зарегистрировано 37 медизделий на основе ИИ

Тридцать семь медицинских изделий на основе искусственного интеллекта уже зарегистрированы в России, на этот год стоит задача внедрить не менее трех таких... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T06:38+0300

2024-09-03T06:38+0300

2024-09-03T06:38+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Тридцать семь медицинских изделий на основе искусственного интеллекта уже зарегистрированы в России, на этот год стоит задача внедрить не менее трех таких медизделий в каждом регионе страны, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков. "На сегодняшний момент зарегистрировано всего 37 медицинских изделий с искусственным интеллектом",- сказал Ваньков на сессии "Цифровые медицинские помощники в России – достижения и перспектив" ВЭФ-2024. Он отметил, что на этот год стоит задача внедрения не менее трех медицинских изделий в регионах России. В основном медицинские изделия на основе искусственного интеллекта направлены на работу с медицинскими изображениями, уточнил замминистра. По его словам, несколько недель назад было зарегистрировано первое медицинское изделие с применением технологии искусственного интеллекта по определению новообразований при проведении колоноскопии. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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