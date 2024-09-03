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Медведев назвал безумцами тех, кто попытается исполнить ордер МУС - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Медведев назвал безумцами тех, кто попытается исполнить ордер МУС
Медведев назвал безумцами тех, кто попытается исполнить ордер МУС - 03.09.2024, ПРАЙМ
Медведев назвал безумцами тех, кто попытается исполнить ордер МУС
Статут Международного уголовного суда (МУС) не имеет юридической силы, а те, кто будет пытаться выполнить ордеры МУС — безумцы. Такое мнение в своем... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T09:04+0300
2024-09-03T09:04+0300
мус
дмитрий медведев
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Статут Международного уголовного суда (МУС) не имеет юридической силы, а те, кто будет пытаться выполнить ордеры МУС — безумцы. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.Президент Путин посетит Монголию 3 сентября, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами."Сервильный Евросоюз выразил Монголии "обеспокоенность" в связи с визитом президента России Владимира Путина. Типа, раз подписали юридически ничтожный статут МУС – выполняйте. Монголы послали МУС и евродегенератов в известном ещё с XIII века российско-монгольском направлении", — отметил политик.Медведев также предупредил судей и прокуроров МУС о возможности того, что кто-то из "безумцев" может попробовать выполнить их незаконные ордеры, что приведет к серьезным последствиям.Ранее сообщалось, что МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, однако Россия не признает его юрисдикции и считает такие решения недействительными с юридической точки зрения.
https://1prime.ru/20240902/mus-851277472.html
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мус, дмитрий медведев
МУС, Дмитрий Медведев
09:04 03.09.2024
 
Медведев назвал безумцами тех, кто попытается исполнить ордер МУС

Медведев: статут МУС юридически ничтожный, те, кто захотят исполнить ордер — безумцы

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкРабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточный федеральный округ. День второй
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточный федеральный округ. День второй - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Статут Международного уголовного суда (МУС) не имеет юридической силы, а те, кто будет пытаться выполнить ордеры МУС — безумцы. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Президент Путин посетит Монголию 3 сентября, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.
"Сервильный Евросоюз выразил Монголии "обеспокоенность" в связи с визитом президента России Владимира Путина. Типа, раз подписали юридически ничтожный статут МУС – выполняйте. Монголы послали МУС и евродегенератов в известном ещё с XIII века российско-монгольском направлении", — отметил политик.
Медведев также предупредил судей и прокуроров МУС о возможности того, что кто-то из "безумцев" может попробовать выполнить их незаконные ордеры, что приведет к серьезным последствиям.
Ранее сообщалось, что МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, однако Россия не признает его юрисдикции и считает такие решения недействительными с юридической точки зрения.
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