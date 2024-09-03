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Минстрой допускает корректировку нацпроекта по жилью
Минстрой допускает корректировку нацпроекта по жилью - 03.09.2024, ПРАЙМ
Минстрой допускает корректировку нацпроекта по жилью
Минстрой выразил обеспокоенность возможным уменьшением показателя ввода жилья в России в ближайшие годы и не исключает необходимости откорректировать показатели | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T09:24+0300
2024-09-03T09:24+0300
2024-09-03T09:24+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минстрой выразил обеспокоенность возможным уменьшением показателя ввода жилья в России в ближайшие годы и не исключает необходимости откорректировать показатели национального проекта по жилью, заявил на Восточном экономическом форуме заместитель руководителя ведомства Никита Стасишин. Он указал на то, что у застройщиков пока имеется необходимый задел на текущий и следующий годы, но в конце 2026 и в 2027 годах возможна просадка, исходя из складывающейся на рынке ситуации, в немалой степени из-за регуляторной политики Банка России и подъема ключевой ставки. Стасишин подчеркнул, что важно не допустить этого. "Сделать нам это будет, мягко говоря, непросто. И нам надо понять, насколько мы будем корректировать те показатели нацпроекта, которые были поставлены в рамках достижения 120 миллионов квадратных метров к 2030 году, в части того, что обеспеченность жильем к 2030 году составит 33 метра на человека ", - сказал он. Стасишин пояснил, что это является непростой задачей, поскольку градпотенциал должен составлять свыше 500 миллионов квадратных метров с горизонтом ввода в пять лет, а для этого в стройке должен иметься двухгодичный ввод многоквартирного жилья в совокупности с проектами индивидуального строительства. ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году - "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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минстрой рф, строительство, вэф-2024
Экономика, Минстрой РФ, строительство, ВЭФ-2024
Минстрой допускает корректировку нацпроекта по жилью
Минстрой не исключил возможности корректировки нацпроекта по жилью
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минстрой выразил обеспокоенность возможным уменьшением показателя ввода жилья в России в ближайшие годы и не исключает необходимости откорректировать показатели национального проекта по жилью, заявил на Восточном экономическом форуме заместитель руководителя ведомства Никита Стасишин.
Он указал на то, что у застройщиков пока имеется необходимый задел на текущий и следующий годы, но в конце 2026 и в 2027 годах возможна просадка, исходя из складывающейся на рынке ситуации, в немалой степени из-за регуляторной политики Банка России и подъема ключевой ставки. Стасишин подчеркнул, что важно не допустить этого.
"Сделать нам это будет, мягко говоря, непросто. И нам надо понять, насколько мы будем корректировать те показатели нацпроекта, которые были поставлены в рамках достижения 120 миллионов квадратных метров к 2030 году, в части того, что обеспеченность жильем к 2030 году составит 33 метра на человека ", - сказал он.
В ГД предложили ввести лизинг жилья вместо ипотеки
Стасишин пояснил, что это является непростой задачей, поскольку градпотенциал должен составлять свыше 500 миллионов квадратных метров с горизонтом ввода в пять лет, а для этого в стройке должен иметься двухгодичный ввод многоквартирного жилья в совокупности с проектами индивидуального строительства.
ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году - "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.