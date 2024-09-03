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В России ужесточат ответственность банков за выдачу кредитов застройщикам
В России ужесточат ответственность банков за выдачу кредитов застройщикам - 03.09.2024, ПРАЙМ
В России ужесточат ответственность банков за выдачу кредитов застройщикам
Минстрой и Банк России рассматривают меру по увеличению ответственности россиских банков при выдаче застройщикам проектного финасирования. Об этом агентству РИА | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T11:40+0300
2024-09-03T11:40+0300
2024-09-03T11:40+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минстрой и Банк России рассматривают меру по увеличению ответственности россиских банков при выдаче застройщикам проектного финасирования. Об этом агентству РИА Новости рассказали в кулуарах ВЭФ заместитель главы министерства Никита Стасишин.Как добавил замминистра, в текущих условиях нужно обращать более пристальное внимание на одобрение проектного финансирования, в том числе в части норм резервирования при кредитах на покупку земельных участков.Более того, как добавил Стасишин, Банк России на данный момент разрабатывает более жесткий подход к оценке рисков при проектом финансировании.Восточный экономический форум 2024 года проходит 3-6 сентября во Владивостоке в Приморском крае. Главной целью форума является "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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россия, банк россии, застройщики
ВЭФ-2024, РОССИЯ, Банк России, застройщики
В России ужесточат ответственность банков за выдачу кредитов застройщикам
Стасишин: в РФ ужесточат ответственность банков за выдачу кредитов застройщикам
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минстрой и Банк России рассматривают меру по увеличению ответственности россиских банков при выдаче застройщикам проектного финасирования. Об этом агентству РИА Новости рассказали в кулуарах ВЭФ заместитель главы министерства Никита Стасишин.
Как добавил замминистра, в текущих условиях нужно обращать более пристальное внимание на одобрение проектного финансирования, в том числе в части норм резервирования при кредитах на покупку земельных участков.
Более того, как добавил Стасишин, Банк России на данный момент разрабатывает более жесткий подход к оценке рисков при проектом финансировании.
Восточный экономический форум 2024 года проходит 3-6 сентября во Владивостоке в Приморском крае. Главной целью форума является "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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