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Минтранс планирует рост мощности транспортно-логистических центров России

Минтранс планирует рост мощности транспортно-логистических центров России - 03.09.2024, ПРАЙМ

Минтранс планирует рост мощности транспортно-логистических центров России

Мощности транспортно-логистических центров России к 2030 году планируется увеличить почти в 2,5 раза - более чем до 18 миллионов ДФЭ, сообщил в рамках ВЭФ-2024... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T11:37+0300

2024-09-03T11:37+0300

2024-09-03T11:37+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Мощности транспортно-логистических центров России к 2030 году планируется увеличить почти в 2,5 раза - более чем до 18 миллионов ДФЭ, сообщил в рамках ВЭФ-2024 первый замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов. "Отмечу отдельно то, что с учетом… перестройки логистики, с учетом того, что мы понимаем, что необходимо оптимизировать сами перевозки контейнерные, в том числе активно Минтрансом поддерживается, реализовывается ведомственный проект "Развитие транспортно-логистических центров". На сегодняшний день у нас мощность тех логистических центров достигает 7,5 миллионов ДФЭ, в 2030 году эта мощность будет уже более 18 миллионов, это увеличение в 2,5 раза", - сказал он. Иванов добавил, что до 2030 года в рамках проекта планируется создать 65 транспортно-логистических центров. Минтранс по майскому указу президента РФ Владимира Путина готовит два транспортных нацпроекта. Стоимость их реализации до 2030 года предварительно оценивается примерно в 14 триллионов рублей, говорил в начале июня министр транспорта РФ Роман Старовойт. Согласно презентации, показанной тогда министром, общий объем финансирования первого нацпроекта "Эффективная транспортная система" в 2025-2030 годах оценивался в 7,2 триллиона рублей, второго - "Инфраструктура для жизни" - в 6,8 триллиона рублей. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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транспорт, минтранс рф, вэф-2024