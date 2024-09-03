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Путин высоко оценил развитие отношений России и Монголии - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Путин высоко оценил развитие отношений России и Монголии
Путин высоко оценил развитие отношений России и Монголии - 03.09.2024, ПРАЙМ
Путин высоко оценил развитие отношений России и Монголии
Отношения Москвы и Улан-Батора развиваются по всем направлениям. Об этом в ходе переговоров с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом заявил президент России... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T09:37+0300
2024-09-03T09:37+0300
политика
россия
монголия
владимир путин
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. Отношения Москвы и Улан-Батора развиваются по всем направлениям. Об этом в ходе переговоров с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом заявил президент России Владимир Путин."Действительно, отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям", — отметил российский лидер.Глава государства отметил активное сотрудничество в экономике, политике и гуманитарных областях, включая сферу образования. Он также упомянул работу двусторонней межправительственной комиссии и успехи в торговых отношениях, несмотря на трудности, включая пандемию COVID-19.Российский президент прибыл в Монголию 2 сентября, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.
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россия, монголия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Владимир Путин
09:37 03.09.2024
 
Путин высоко оценил развитие отношений России и Монголии

Путин: отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента Владимира Путина в Монголию
Официальный визит президента Владимира Путина в Монголию - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
Официальный визит президента Владимира Путина в Монголию
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. Отношения Москвы и Улан-Батора развиваются по всем направлениям. Об этом в ходе переговоров с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом заявил президент России Владимир Путин.
"Действительно, отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям", — отметил российский лидер.
Глава государства отметил активное сотрудничество в экономике, политике и гуманитарных областях, включая сферу образования. Он также упомянул работу двусторонней межправительственной комиссии и успехи в торговых отношениях, несмотря на трудности, включая пандемию COVID-19.
Российский президент прибыл в Монголию 2 сентября, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
Путин прибыл в Монголию
Вчера, 17:11
 
ПолитикаРОССИЯМОНГОЛИЯВладимир Путин
 
 
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