https://1prime.ru/20240903/mongoliya-851292266.html
Путин высоко оценил развитие отношений России и Монголии
Путин высоко оценил развитие отношений России и Монголии - 03.09.2024, ПРАЙМ
Путин высоко оценил развитие отношений России и Монголии
Отношения Москвы и Улан-Батора развиваются по всем направлениям. Об этом в ходе переговоров с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом заявил президент России... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T09:37+0300
2024-09-03T09:37+0300
2024-09-03T09:37+0300
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владимир путин
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. Отношения Москвы и Улан-Батора развиваются по всем направлениям. Об этом в ходе переговоров с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом заявил президент России Владимир Путин."Действительно, отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям", — отметил российский лидер.Глава государства отметил активное сотрудничество в экономике, политике и гуманитарных областях, включая сферу образования. Он также упомянул работу двусторонней межправительственной комиссии и успехи в торговых отношениях, несмотря на трудности, включая пандемию COVID-19.Российский президент прибыл в Монголию 2 сентября, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.
https://1prime.ru/20240902/putin-851279841.html
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россия, монголия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Владимир Путин
Путин высоко оценил развитие отношений России и Монголии
Путин: отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям
УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. Отношения Москвы и Улан-Батора развиваются по всем направлениям. Об этом в ходе переговоров с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом заявил президент России Владимир Путин.
"Действительно, отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям", — отметил российский лидер.
Глава государства отметил активное сотрудничество в экономике, политике и гуманитарных областях, включая сферу образования. Он также упомянул работу двусторонней межправительственной комиссии и успехи в торговых отношениях, несмотря на трудности, включая пандемию COVID-19.
Российский президент прибыл в Монголию 2 сентября, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.