Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Монголия подписали соглашение о поставках нефтепродуктов - 03.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240903/mongoliya-851301122.html
Россия и Монголия подписали соглашение о поставках нефтепродуктов
Россия и Монголия подписали соглашение о поставках нефтепродуктов - 03.09.2024, ПРАЙМ
Россия и Монголия подписали соглашение о поставках нефтепродуктов
Москва и Улан-Батор заключили соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов. Об этом было объявлено в ходе церемонии подписания совместных... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T12:06+0300
2024-09-03T12:06+0300
энергетика
россия
монголия
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/26/841402685_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_5d7c1bbdc5f61c454dc942218d53538e.jpg
УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. Москва и Улан-Батор заключили соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов. Об этом было объявлено в ходе церемонии подписания совместных документов.Отмечается, что соглашение между правительствами двух государств подписали министр энергетики России Сергей Цивилев и министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Цэвэгдоржин Туваан.Кроме того, Россия также подписала с Монголией межправительственное соглашение о поставках авиационного топлива. Стороны также подписали документ о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии.Ранее сообщалось, что российский президент прибыл в Монголию 2 сентября, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.
https://1prime.ru/20240903/mongoliya-851292266.html
монголия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/26/841402685_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_56fbc8641b63a3d75eae4e3c98beeffe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, монголия
Энергетика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ
12:06 03.09.2024
 
Россия и Монголия подписали соглашение о поставках нефтепродуктов

РФ и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в поставках нефтепродуктов

© Unsplash/Robin SommerНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Robin Sommer
Читать Прайм в
Дзен Telegram
УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. Москва и Улан-Батор заключили соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов. Об этом было объявлено в ходе церемонии подписания совместных документов.
Отмечается, что соглашение между правительствами двух государств подписали министр энергетики России Сергей Цивилев и министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Цэвэгдоржин Туваан.
Кроме того, Россия также подписала с Монголией межправительственное соглашение о поставках авиационного топлива. Стороны также подписали документ о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии.
Ранее сообщалось, что российский президент прибыл в Монголию 2 сентября, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.
Официальный визит президента Владимира Путина в Монголию - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
Путин высоко оценил развитие отношений России и Монголии
09:37
 
ЭнергетикаРОССИЯМОНГОЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала