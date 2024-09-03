https://1prime.ru/20240903/mongoliya-851301122.html
Россия и Монголия подписали соглашение о поставках нефтепродуктов
Россия и Монголия подписали соглашение о поставках нефтепродуктов - 03.09.2024, ПРАЙМ
Россия и Монголия подписали соглашение о поставках нефтепродуктов
Москва и Улан-Батор заключили соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов. Об этом было объявлено в ходе церемонии подписания совместных... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T12:06+0300
2024-09-03T12:06+0300
2024-09-03T12:06+0300
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. Москва и Улан-Батор заключили соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов. Об этом было объявлено в ходе церемонии подписания совместных документов.Отмечается, что соглашение между правительствами двух государств подписали министр энергетики России Сергей Цивилев и министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Цэвэгдоржин Туваан.Кроме того, Россия также подписала с Монголией межправительственное соглашение о поставках авиационного топлива. Стороны также подписали документ о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии.Ранее сообщалось, что российский президент прибыл в Монголию 2 сентября, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.
https://1prime.ru/20240903/mongoliya-851292266.html
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россия, монголия
Энергетика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ
Россия и Монголия подписали соглашение о поставках нефтепродуктов
РФ и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в поставках нефтепродуктов
УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. Москва и Улан-Батор заключили соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов. Об этом было объявлено в ходе церемонии подписания совместных документов.
Отмечается, что соглашение между правительствами двух государств подписали министр энергетики России Сергей Цивилев и министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Цэвэгдоржин Туваан.
Кроме того, Россия также подписала с Монголией межправительственное соглашение о поставках авиационного топлива. Стороны также подписали документ о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии.
Ранее сообщалось, что российский президент прибыл в Монголию 2 сентября, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.
Путин высоко оценил развитие отношений России и Монголии