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Россия готова сотрудничать с Монголией в сфере мирного атома, заявил Путин - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Россия готова сотрудничать с Монголией в сфере мирного атома, заявил Путин
Россия готова сотрудничать с Монголией в сфере мирного атома, заявил Путин - 03.09.2024, ПРАЙМ
Россия готова сотрудничать с Монголией в сфере мирного атома, заявил Путин
Россия открыта для сотрудничества с Монголией в области развития проектов в сфере мирного атома. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T12:39+0300
2024-09-03T12:39+0300
энергетика
россия
монголия
владимир путин
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. Россия открыта для сотрудничества с Монголией в области развития проектов в сфере мирного атома. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках подписания соглашений между двумя государствами."Мы также открыты для реализации совместных проектов в сфере мирного атома на базе самых современных российских технологий, в том числе с использованием маломодульных реакторов", - сказал российский лидер.Путин также добавил, что Россия намерена продолжать поставки электроэнергии в Монголию.Российский президент прибыл в Монголию 2 сентября, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.
https://1prime.ru/20240903/mongoliya-851301122.html
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россия, монголия, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Владимир Путин
12:39 03.09.2024
 
Россия готова сотрудничать с Монголией в сфере мирного атома, заявил Путин

Путин: Россия открыта для реализации с Монголией проектов в сфере мирного атома

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента Владимира Путина в Монголию
Официальный визит президента Владимира Путина в Монголию - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. Россия открыта для сотрудничества с Монголией в области развития проектов в сфере мирного атома. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках подписания соглашений между двумя государствами.
"Мы также открыты для реализации совместных проектов в сфере мирного атома на базе самых современных российских технологий, в том числе с использованием маломодульных реакторов", - сказал российский лидер.
Путин также добавил, что Россия намерена продолжать поставки электроэнергии в Монголию.
Российский президент прибыл в Монголию 2 сентября, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.
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Россия и Монголия подписали соглашение о поставках нефтепродуктов
12:06
 
ЭнергетикаРОССИЯМОНГОЛИЯВладимир Путин
 
 
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