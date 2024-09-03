https://1prime.ru/20240903/mongoliya-851302208.html
Россия готова сотрудничать с Монголией в сфере мирного атома, заявил Путин
Россия готова сотрудничать с Монголией в сфере мирного атома, заявил Путин - 03.09.2024, ПРАЙМ
Россия готова сотрудничать с Монголией в сфере мирного атома, заявил Путин
Россия открыта для сотрудничества с Монголией в области развития проектов в сфере мирного атома. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T12:39+0300
2024-09-03T12:39+0300
2024-09-03T12:39+0300
энергетика
россия
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. Россия открыта для сотрудничества с Монголией в области развития проектов в сфере мирного атома. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках подписания соглашений между двумя государствами."Мы также открыты для реализации совместных проектов в сфере мирного атома на базе самых современных российских технологий, в том числе с использованием маломодульных реакторов", - сказал российский лидер.Путин также добавил, что Россия намерена продолжать поставки электроэнергии в Монголию.Российский президент прибыл в Монголию 2 сентября, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.
https://1prime.ru/20240903/mongoliya-851301122.html
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россия, монголия, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Владимир Путин
Россия готова сотрудничать с Монголией в сфере мирного атома, заявил Путин
Путин: Россия открыта для реализации с Монголией проектов в сфере мирного атома
УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. Россия открыта для сотрудничества с Монголией в области развития проектов в сфере мирного атома. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках подписания соглашений между двумя государствами.
"Мы также открыты для реализации совместных проектов в сфере мирного атома на базе самых современных российских технологий, в том числе с использованием маломодульных реакторов", - сказал российский лидер.
Путин также добавил, что Россия намерена продолжать поставки электроэнергии в Монголию.
Российский президент прибыл в Монголию 2 сентября, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.
Россия и Монголия подписали соглашение о поставках нефтепродуктов