https://1prime.ru/20240903/mongoliya-851308364.html
Путин назвал конструктивными переговоры с президентом Монголии
Путин назвал конструктивными переговоры с президентом Монголии - 03.09.2024, ПРАЙМ
Путин назвал конструктивными переговоры с президентом Монголии
Переговоры, прошедшие 3 сентября в Монголии, были конструктивными и содержательными. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе торжественного... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T15:57+0300
2024-09-03T15:57+0300
2024-09-03T16:14+0300
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. Переговоры, прошедшие 3 сентября в Монголии, были конструктивными и содержательными. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе торжественного приема по случаю 85-летия Победы на Халхин-Голе.По словам главы государства, переговоры позволили наметить дальнейшие перспективы многопланового партнерства. "Все встречи прошли в традиционно конструктивном и содержательном ключе, позволили рассмотреть широкий круг вопросов и актуальных региональных, международных проблем, наметить дальнейшие перспективы многопланового партнерства", - сказал Путин. Президент сообщил, что Россия и Монголия активно взаимодействуют и развивают двусторонний диалог. 2 сентября Путин прибыл в Монголию, где планирует принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.
https://1prime.ru/20240903/putin-851301922.html
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россия, монголия, партнерство
РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, партнерство
Путин назвал конструктивными переговоры с президентом Монголии
Путин: переговоры в Монголии прошли в конструктивном и содержательном ключе
УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. Переговоры, прошедшие 3 сентября в Монголии, были конструктивными и содержательными. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе торжественного приема по случаю 85-летия Победы на Халхин-Голе.
По словам главы государства, переговоры позволили наметить дальнейшие перспективы многопланового партнерства.
"Все встречи прошли в традиционно конструктивном и содержательном ключе, позволили рассмотреть широкий круг вопросов и актуальных региональных, международных проблем, наметить дальнейшие перспективы многопланового партнерства", - сказал Путин.
Президент сообщил, что Россия и Монголия активно взаимодействуют и развивают двусторонний диалог.
2 сентября Путин прибыл в Монголию, где планирует принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.
Россия надежно обеспечивает Монголию энергоресурсами, заявил Путин