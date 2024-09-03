https://1prime.ru/20240903/mongoliya-851308364.html

Путин назвал конструктивными переговоры с президентом Монголии

Путин назвал конструктивными переговоры с президентом Монголии - 03.09.2024, ПРАЙМ

Путин назвал конструктивными переговоры с президентом Монголии

Переговоры, прошедшие 3 сентября в Монголии, были конструктивными и содержательными. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе торжественного... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T15:57+0300

2024-09-03T15:57+0300

2024-09-03T16:14+0300

россия

монголия

партнерство

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. Переговоры, прошедшие 3 сентября в Монголии, были конструктивными и содержательными. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе торжественного приема по случаю 85-летия Победы на Халхин-Голе.По словам главы государства, переговоры позволили наметить дальнейшие перспективы многопланового партнерства. "Все встречи прошли в традиционно конструктивном и содержательном ключе, позволили рассмотреть широкий круг вопросов и актуальных региональных, международных проблем, наметить дальнейшие перспективы многопланового партнерства", - сказал Путин. Президент сообщил, что Россия и Монголия активно взаимодействуют и развивают двусторонний диалог. 2 сентября Путин прибыл в Монголию, где планирует принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.

https://1prime.ru/20240903/putin-851301922.html

монголия

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россия, монголия, партнерство