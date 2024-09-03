Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал конструктивными переговоры с президентом Монголии - 03.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240903/mongoliya-851308364.html
Путин назвал конструктивными переговоры с президентом Монголии
Путин назвал конструктивными переговоры с президентом Монголии - 03.09.2024, ПРАЙМ
Путин назвал конструктивными переговоры с президентом Монголии
Переговоры, прошедшие 3 сентября в Монголии, были конструктивными и содержательными. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе торжественного... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T15:57+0300
2024-09-03T16:14+0300
россия
монголия
партнерство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849859255_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_39dd670fd07fd3c9a972ffd212ef562f.jpg
УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. Переговоры, прошедшие 3 сентября в Монголии, были конструктивными и содержательными. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе торжественного приема по случаю 85-летия Победы на Халхин-Голе.По словам главы государства, переговоры позволили наметить дальнейшие перспективы многопланового партнерства. "Все встречи прошли в традиционно конструктивном и содержательном ключе, позволили рассмотреть широкий круг вопросов и актуальных региональных, международных проблем, наметить дальнейшие перспективы многопланового партнерства", - сказал Путин. Президент сообщил, что Россия и Монголия активно взаимодействуют и развивают двусторонний диалог. 2 сентября Путин прибыл в Монголию, где планирует принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.
https://1prime.ru/20240903/putin-851301922.html
монголия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849859255_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_93ef2cc4b2a0b914f7471c7c69bfd88a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, монголия, партнерство
РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, партнерство
15:57 03.09.2024 (обновлено: 16:14 03.09.2024)
 
Путин назвал конструктивными переговоры с президентом Монголии

Путин: переговоры в Монголии прошли в конструктивном и содержательном ключе

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй.
Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй. - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. Переговоры, прошедшие 3 сентября в Монголии, были конструктивными и содержательными. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе торжественного приема по случаю 85-летия Победы на Халхин-Голе.
По словам главы государства, переговоры позволили наметить дальнейшие перспективы многопланового партнерства.
"Все встречи прошли в традиционно конструктивном и содержательном ключе, позволили рассмотреть широкий круг вопросов и актуальных региональных, международных проблем, наметить дальнейшие перспективы многопланового партнерства", - сказал Путин.
Президент сообщил, что Россия и Монголия активно взаимодействуют и развивают двусторонний диалог.
2 сентября Путин прибыл в Монголию, где планирует принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.
Официальный визит президента Владимира Путина в Монголию - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
Россия надежно обеспечивает Монголию энергоресурсами, заявил Путин
12:27
 
РОССИЯМОНГОЛИЯпартнерство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала