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Московская биржа проведет дискретный аукцион по дорожающим бумагам "ЮТэйр"
Московская биржа проведет дискретный аукцион по дорожающим бумагам "ЮТэйр" - 03.09.2024, ПРАЙМ
Московская биржа проведет дискретный аукцион по дорожающим бумагам "ЮТэйр"
Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам российской авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) после роста их стоимости более чем на 20%, следует из... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T13:07+0300
2024-09-03T13:07+0300
2024-09-03T13:07+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам российской авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. "По состоянию на 12.52 текущая цена составила 13,58 рубля (отклонение - 20,28%). Произошло повышение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (11,29 рубля). В режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 12.56. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 13.26 мск. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
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россия, мосбиржа, ютэйр
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа, ЮТэйр
Московская биржа проведет дискретный аукцион по дорожающим бумагам "ЮТэйр"
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дорожающим ценным бумагам "ЮТэйр"
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам российской авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки.
"По состоянию на 12.52 текущая цена составила 13,58 рубля (отклонение - 20,28%). Произошло повышение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (11,29 рубля). В режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 12.56. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении.
Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 13.26 мск.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).