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Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО
Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО - 03.09.2024, ПРАЙМ
Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО
Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при факультете международного бизнеса МГИМО. Об этом сообщается в сообщении платформы. | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T14:06+0300
2024-09-03T14:06+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при факультете международного бизнеса МГИМО. Об этом сообщается в сообщении платформы.Отмечается, что такой щаг направлен на реализацию аключенного между Мосбиржей и университетом соглашения, предусматривающего научное-практическое взаимодействие, совместную работу экспертов, партнерство в информационно-аналитической области, а также долгосрочный план совместных мероприятий в научно-исследовательской сфере. В сообщении говорится, что лаборатория является открытой для студентов, преподавателей, исследователей и экспертов. На ней они смогут проходить учебные курсы и проводить исследования.Отмечается, что созданная платформа может стать для пользователей окном в мире биржевой торговли.
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россия, мосбиржа, мгимо, биржевые торги
РОССИЯ, Мосбиржа, МГИМО, биржевые торги
14:06 03.09.2024
 
Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО

Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМГИМО
МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при факультете международного бизнеса МГИМО. Об этом сообщается в сообщении платформы.
Отмечается, что такой щаг направлен на реализацию аключенного между Мосбиржей и университетом соглашения, предусматривающего научное-практическое взаимодействие, совместную работу экспертов, партнерство в информационно-аналитической области, а также долгосрочный план совместных мероприятий в научно-исследовательской сфере.
В сообщении говорится, что лаборатория является открытой для студентов, преподавателей, исследователей и экспертов. На ней они смогут проходить учебные курсы и проводить исследования.
Отмечается, что созданная платформа может стать для пользователей окном в мире биржевой торговли.
Мосбиржа.
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые с мая 2023 года
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