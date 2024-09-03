https://1prime.ru/20240903/mosbirzha-851305064.html

Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО

Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО - 03.09.2024, ПРАЙМ

Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО

Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при факультете международного бизнеса МГИМО. Об этом сообщается в сообщении платформы. | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T14:06+0300

2024-09-03T14:06+0300

2024-09-03T14:06+0300

россия

мосбиржа

мгимо

биржевые торги

https://cdnn.1prime.ru/img/83455/84/834558413_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_d4e9ed48c0b4db9400af06a639bb249b.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при факультете международного бизнеса МГИМО. Об этом сообщается в сообщении платформы.Отмечается, что такой щаг направлен на реализацию аключенного между Мосбиржей и университетом соглашения, предусматривающего научное-практическое взаимодействие, совместную работу экспертов, партнерство в информационно-аналитической области, а также долгосрочный план совместных мероприятий в научно-исследовательской сфере. В сообщении говорится, что лаборатория является открытой для студентов, преподавателей, исследователей и экспертов. На ней они смогут проходить учебные курсы и проводить исследования.Отмечается, что созданная платформа может стать для пользователей окном в мире биржевой торговли.

https://1prime.ru/20240902/indeks-851265835.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа, мгимо, биржевые торги