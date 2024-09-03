https://1prime.ru/20240903/mosbirzha-851305064.html
Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО
Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО - 03.09.2024, ПРАЙМ
Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО
Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при факультете международного бизнеса МГИМО. Об этом сообщается в сообщении платформы. | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T14:06+0300
2024-09-03T14:06+0300
2024-09-03T14:06+0300
россия
мосбиржа
мгимо
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/img/83455/84/834558413_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_d4e9ed48c0b4db9400af06a639bb249b.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при факультете международного бизнеса МГИМО. Об этом сообщается в сообщении платформы.Отмечается, что такой щаг направлен на реализацию аключенного между Мосбиржей и университетом соглашения, предусматривающего научное-практическое взаимодействие, совместную работу экспертов, партнерство в информационно-аналитической области, а также долгосрочный план совместных мероприятий в научно-исследовательской сфере. В сообщении говорится, что лаборатория является открытой для студентов, преподавателей, исследователей и экспертов. На ней они смогут проходить учебные курсы и проводить исследования.Отмечается, что созданная платформа может стать для пользователей окном в мире биржевой торговли.
https://1prime.ru/20240902/indeks-851265835.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83455/84/834558413_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_338190d78dc0b060350ffb1e8cb413bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мосбиржа, мгимо, биржевые торги
РОССИЯ, Мосбиржа, МГИМО, биржевые торги
Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО
Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при МГИМО
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Московская биржа открыла биржевую лабораторию MOEX Lab при факультете международного бизнеса МГИМО. Об этом сообщается в сообщении платформы.
Отмечается, что такой щаг направлен на реализацию аключенного между Мосбиржей и университетом соглашения, предусматривающего научное-практическое взаимодействие, совместную работу экспертов, партнерство в информационно-аналитической области, а также долгосрочный план совместных мероприятий в научно-исследовательской сфере.
В сообщении говорится, что лаборатория является открытой для студентов, преподавателей, исследователей и экспертов. На ней они смогут проходить учебные курсы и проводить исследования.
Отмечается, что созданная платформа может стать для пользователей окном в мире биржевой торговли.
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые с мая 2023 года