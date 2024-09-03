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Сбербанк раскрыл схему мошенничества длиной в два месяца

Сбербанк раскрыл схему мошенничества длиной в два месяца - 03.09.2024, ПРАЙМ

Сбербанк раскрыл схему мошенничества длиной в два месяца

Сбербанк раскрыл схему мошенничества, которая продолжалась два месяца, в результате пожилая пара чуть не потеряла квартиру стоимостью 25 миллионов рублей,... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T15:10+0300

2024-09-03T15:10+0300

2024-09-03T15:10+0300

вэф-2024

сбербанк

мошенники

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк раскрыл схему мошенничества, которая продолжалась два месяца, в результате пожилая пара чуть не потеряла квартиру стоимостью 25 миллионов рублей, рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2024. "Мошенники чуть не лишили интеллигентную пожилую семейную пару из Москвы квартиры стоимостью более 25 миллионов рублей", - сказал он. По словам Кузнецова, обман длился почти два месяца: сначала злоумышленники опустошили счета этих людей в разных банках, потом стали убеждать брать кредиты, потом дело дошло и до продажи квартиры. Топ-менеджер рассказал, что близкий родственник жертв обратился в ближайший офис Сбербанка, так как знал, что ранее жертвы пытались оформить кредит в этом банке - тогда в выдаче кредита было отказано, так как антифрод-система выявила признаки мошенничества. "Наши сотрудники открыли пожилой паре глаза на происходящее. Сделка по купле-продаже квартиры была вовремя отменена, людям удалось сохранить свою жилплощадь в собственности", - заключил Кузнецов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 3.00 мск 4 сентября. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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сбербанк, мошенники