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"Этот МУС – какая-то шутка". Французы высмеяли угрозы суда в адрес Путина - 03.09.2024, ПРАЙМ
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"Этот МУС – какая-то шутка". Французы высмеяли угрозы суда в адрес Путина
"Этот МУС – какая-то шутка". Французы высмеяли угрозы суда в адрес Путина - 03.09.2024, ПРАЙМ
"Этот МУС – какая-то шутка". Французы высмеяли угрозы суда в адрес Путина
Визит Владимира Путина в Монголию стал первым после того, как МУС выдал ордер на арест российского президента, сообщает французская газета Le Figaro. | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T13:21+0300
2024-09-03T13:21+0300
политика
россия
монголия
владимир путин
мус
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Визит Владимира Путина в Монголию стал первым после того, как МУС выдал ордер на арест российского президента, сообщает французская газета Le Figaro.Поездка президента вызвала негодование у Международного уголовного суда, Украины и западных стран, которые требуют его ареста. На прошлой неделе МУС подтвердил, что государства-члены должны выполнять предписания, в отношении лиц, против которых выданы ордера на арест."Этот МУС – какая-то шутка. Напоминание для наших дорогих европейцев: США его даже не признают", — отметил один из читателей издания.Другие комментаторы отметили политику двойных стандартов МУС, так как суд не выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху. Кроме того, некоторые читатели выступили с инициативой распустить МУС, так как его содержание дорого обходится налогоплательщикам.СМИ также сообщали, что во время визита Путин встретился с монгольским лидером и обсудил перспективные проекты, включая строительство газопровода между Россией и Китаем. Путин также выразил заинтересованность в проведении трехстороннего саммита между Китаем, Россией и Монголией.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, монголия, владимир путин, мус
Политика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Владимир Путин, МУС
13:21 03.09.2024
 
"Этот МУС – какая-то шутка". Французы высмеяли угрозы суда в адрес Путина

Le Figaro: Путин прибыл с визитом в Монголию, несмотря на ордер об аресте МУС

© POOL | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента Владимира Путина в Монголию
Официальный визит президента Владимира Путина в Монголию
© POOL
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Визит Владимира Путина в Монголию стал первым после того, как МУС выдал ордер на арест российского президента, сообщает французская газета Le Figaro.
Поездка президента вызвала негодование у Международного уголовного суда, Украины и западных стран, которые требуют его ареста. На прошлой неделе МУС подтвердил, что государства-члены должны выполнять предписания, в отношении лиц, против которых выданы ордера на арест.
"Этот МУС – какая-то шутка. Напоминание для наших дорогих европейцев: США его даже не признают", — отметил один из читателей издания.
Другие комментаторы отметили политику двойных стандартов МУС, так как суд не выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху. Кроме того, некоторые читатели выступили с инициативой распустить МУС, так как его содержание дорого обходится налогоплательщикам.
СМИ также сообщали, что во время визита Путин встретился с монгольским лидером и обсудил перспективные проекты, включая строительство газопровода между Россией и Китаем. Путин также выразил заинтересованность в проведении трехстороннего саммита между Китаем, Россией и Монголией.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточный федеральный округ. День второй - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
Медведев назвал безумцами тех, кто попытается исполнить ордер МУС
09:04
 
ПолитикаРОССИЯМОНГОЛИЯВладимир ПутинМУС
 
 
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