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Хуснуллин рассказал о судьбе более 600 недостроев в России - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Хуснуллин рассказал о судьбе более 600 недостроев в России
Хуснуллин рассказал о судьбе более 600 недостроев в России - 03.09.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о судьбе более 600 недостроев в России
Более 600 недостроев, включённых в федеральный реестр, завершат, приватизируют, либо снесут, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T14:09+0300
2024-09-03T14:09+0300
недвижимость
недвижимость
недострой
россия
марат хуснуллин
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Более 600 недостроев, включённых в федеральный реестр, завершат, приватизируют, либо снесут, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Как указано на сайте правительства РФ, среди незавершённых объектов строительства — учебные корпуса, медицинские учреждения, дамбы, очистные сооружения, участки автомобильных дорог, школы и другие социально значимые объекты.В сообщении вице-премьера говорится, что решение по незавершенным объектам также положительно повлияет на общий вид населённого пункта. Для этого были разработаны новые подходы, создана необходимая правовая база и сформирован федеральный реестр недостроев, в котором на данный момент зарегистрировано 630 объектов. На сегодняшний день штаб уже принял управленческие решения по большинству из них. В частности, планируется достроить 276 объектов, приватизировать 213 и снести 129.Как уточняется в официальном сообщении, в федеральный реестр будут включены объекты незавершённого строительства, которые финансировались полностью или частично за счёт федеральных средств. Для завершения строительства или реконструкции зданий, которые не были сданы в срок, регионам будут предоставляться субсидии.
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недвижимость, недострой, россия, марат хуснуллин
Недвижимость, Недвижимость, недострой, РОССИЯ, Марат Хуснуллин
14:09 03.09.2024
 
Хуснуллин рассказал о судьбе более 600 недостроев в России

Хуснуллин: более 600 недостроев в России завершат, приватизируют или снесут

Минфин предлагает облагать недострой налогом на недвижимость
Минфин предлагает облагать недострой налогом на недвижимость
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Более 600 недостроев, включённых в федеральный реестр, завершат, приватизируют, либо снесут, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Как указано на сайте правительства РФ, среди незавершённых объектов строительства — учебные корпуса, медицинские учреждения, дамбы, очистные сооружения, участки автомобильных дорог, школы и другие социально значимые объекты.
В сообщении вице-премьера говорится, что решение по незавершенным объектам также положительно повлияет на общий вид населённого пункта. Для этого были разработаны новые подходы, создана необходимая правовая база и сформирован федеральный реестр недостроев, в котором на данный момент зарегистрировано 630 объектов.
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На сегодняшний день штаб уже принял управленческие решения по большинству из них. В частности, планируется достроить 276 объектов, приватизировать 213 и снести 129.
Как уточняется в официальном сообщении, в федеральный реестр будут включены объекты незавершённого строительства, которые финансировались полностью или частично за счёт федеральных средств. Для завершения строительства или реконструкции зданий, которые не были сданы в срок, регионам будут предоставляться субсидии.
 
НедвижимостьНедвижимостьнедостройРОССИЯМарат Хуснуллин
 
 
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