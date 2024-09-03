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Хуснуллин рассказал о судьбе более 600 недостроев в России

Хуснуллин рассказал о судьбе более 600 недостроев в России - 03.09.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин рассказал о судьбе более 600 недостроев в России

Более 600 недостроев, включённых в федеральный реестр, завершат, приватизируют, либо снесут, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T14:09+0300

2024-09-03T14:09+0300

2024-09-03T14:09+0300

недвижимость

недвижимость

недострой

россия

марат хуснуллин

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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Более 600 недостроев, включённых в федеральный реестр, завершат, приватизируют, либо снесут, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Как указано на сайте правительства РФ, среди незавершённых объектов строительства — учебные корпуса, медицинские учреждения, дамбы, очистные сооружения, участки автомобильных дорог, школы и другие социально значимые объекты.В сообщении вице-премьера говорится, что решение по незавершенным объектам также положительно повлияет на общий вид населённого пункта. Для этого были разработаны новые подходы, создана необходимая правовая база и сформирован федеральный реестр недостроев, в котором на данный момент зарегистрировано 630 объектов. На сегодняшний день штаб уже принял управленческие решения по большинству из них. В частности, планируется достроить 276 объектов, приватизировать 213 и снести 129.Как уточняется в официальном сообщении, в федеральный реестр будут включены объекты незавершённого строительства, которые финансировались полностью или частично за счёт федеральных средств. Для завершения строительства или реконструкции зданий, которые не были сданы в срок, регионам будут предоставляться субсидии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, недострой, россия, марат хуснуллин