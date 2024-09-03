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"Дом.РФ": застройщики резко нарастили вывод на рынок новых проектов
"Дом.РФ": застройщики резко нарастили вывод на рынок новых проектов - 03.09.2024, ПРАЙМ
"Дом.РФ": застройщики резко нарастили вывод на рынок новых проектов
Застройщики в России в августе текущего года вывели на рынок 4,5 миллиона "квадратов" жилья. Об этом рассказали в компании "Дом.РФ". | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T10:24+0300
2024-09-03T10:24+0300
2024-09-03T10:25+0300
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рынок жилья
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Застройщики в России в августе текущего года вывели на рынок 4,5 миллиона "квадратов" жилья. Об этом рассказали в компании "Дом.РФ".Там также упомянули, что этот показатель на 34 процента превысил результаты июля и на 17 процентов - показатель августа 2023 года."Всего за восемь месяцев запущено 31,1 миллиона квадратных метров новых проектов жилья, что на 13% превышает показатели аналогичного периода 2023 года", - говорится в сообщении. Более того, как отметили в компании, по итогам восьми месяцев объем вывода на рынок жилья бизнес- и элит-класса увеличился на 36 процентов в годовом выражении, или до 4,8 миллиона "квадратов". Что касается типового и эконом-сегмента, то объем вырос на девять процентов, до 26,3 миллиона квадратных метров.
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россия, недвижимость, рынок жилья
РОССИЯ, Недвижимость, рынок жилья
"Дом.РФ": застройщики резко нарастили вывод на рынок новых проектов
"Дом.РФ": российские застройщики резко нарастили вывод на рынок новых проектов
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Застройщики в России в августе текущего года вывели на рынок 4,5 миллиона "квадратов" жилья. Об этом рассказали в компании "Дом.РФ".
Там также упомянули, что этот показатель на 34 процента превысил результаты июля и на 17 процентов - показатель августа 2023 года.
"Всего за восемь месяцев запущено 31,1 миллиона квадратных метров новых проектов жилья, что на 13% превышает показатели аналогичного периода 2023 года", - говорится в сообщении.
Более того, как отметили в компании, по итогам восьми месяцев объем вывода на рынок жилья бизнес- и элит-класса увеличился на 36 процентов в годовом выражении, или до 4,8 миллиона "квадратов". Что касается типового и эконом-сегмента, то объем вырос на девять процентов, до 26,3 миллиона квадратных метров.
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