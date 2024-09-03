Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дом.РФ": застройщики резко нарастили вывод на рынок новых проектов - 03.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240903/nedvizhimost-851298323.html
"Дом.РФ": застройщики резко нарастили вывод на рынок новых проектов
"Дом.РФ": застройщики резко нарастили вывод на рынок новых проектов - 03.09.2024, ПРАЙМ
"Дом.РФ": застройщики резко нарастили вывод на рынок новых проектов
Застройщики в России в августе текущего года вывели на рынок 4,5 миллиона "квадратов" жилья. Об этом рассказали в компании "Дом.РФ". | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T10:24+0300
2024-09-03T10:25+0300
россия
недвижимость
рынок жилья
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/73/842687345_0:107:3260:1941_1920x0_80_0_0_6565aaa51566117739b9ce6c9abfaa2f.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Застройщики в России в августе текущего года вывели на рынок 4,5 миллиона "квадратов" жилья. Об этом рассказали в компании "Дом.РФ".Там также упомянули, что этот показатель на 34 процента превысил результаты июля и на 17 процентов - показатель августа 2023 года."Всего за восемь месяцев запущено 31,1 миллиона квадратных метров новых проектов жилья, что на 13% превышает показатели аналогичного периода 2023 года", - говорится в сообщении. Более того, как отметили в компании, по итогам восьми месяцев объем вывода на рынок жилья бизнес- и элит-класса увеличился на 36 процентов в годовом выражении, или до 4,8 миллиона "квадратов". Что касается типового и эконом-сегмента, то объем вырос на девять процентов, до 26,3 миллиона квадратных метров.
https://1prime.ru/20240903/minstroy-851291351.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/73/842687345_266:0:2995:2047_1920x0_80_0_0_39f4fb250ea6ab0f9b9e4aad89403820.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, недвижимость, рынок жилья
РОССИЯ, Недвижимость, рынок жилья
10:24 03.09.2024 (обновлено: 10:25 03.09.2024)
 
"Дом.РФ": застройщики резко нарастили вывод на рынок новых проектов

"Дом.РФ": российские застройщики резко нарастили вывод на рынок новых проектов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтроительство жилого дома в Москве
Строительство жилого дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Застройщики в России в августе текущего года вывели на рынок 4,5 миллиона "квадратов" жилья. Об этом рассказали в компании "Дом.РФ".
Там также упомянули, что этот показатель на 34 процента превысил результаты июля и на 17 процентов - показатель августа 2023 года.
"Всего за восемь месяцев запущено 31,1 миллиона квадратных метров новых проектов жилья, что на 13% превышает показатели аналогичного периода 2023 года", - говорится в сообщении.
Более того, как отметили в компании, по итогам восьми месяцев объем вывода на рынок жилья бизнес- и элит-класса увеличился на 36 процентов в годовом выражении, или до 4,8 миллиона "квадратов". Что касается типового и эконом-сегмента, то объем вырос на девять процентов, до 26,3 миллиона квадратных метров.
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
Минстрой допускает корректировку нацпроекта по жилью
09:24
 
РОССИЯНедвижимостьрынок жилья
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала