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Цена нефти марки Brent упала ниже 74 долларов за баррель - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Цена нефти марки Brent упала ниже 74 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent упала ниже 74 долларов за баррель - 03.09.2024, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent упала ниже 74 долларов за баррель
Мировые цены на нефть падают на 4%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца прошлого года опустилась ниже 74 долларов, следует из данных торгов. | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T17:10+0300
2024-09-03T17:39+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 4%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца прошлого года опустилась ниже 74 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 17.28 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,51% - до 74,02 доллара за баррель, ранее показатель впервые с 13 декабря прошлого года опускался ниже 74 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 4,07%, до 70,56 доллара.Понижательное действие на котировки нефти оказывают опасения по поводу экономического состояния и спроса со стороны Китая, крупного потребителя нефти."Усилия правительства Китая перезапустить свою экономику до сих пор не увенчались успехом, что привело к снижению спроса на нефть и стало препятствием для устойчивому росту цен", - цитирует портал MarketWatch инвестиционного аналитика XM Ахиллеаса Георголопулоса (Achilleas Georgolopoulos).Кроме того, в субботу данные показали неожиданное снижение индекса деловой активности (PMI) в промышленности Китая в августе. При этом по версии делового издания Caixin PMI промышленности в августе поднялся, напротив, выше ожиданий, как стало известно в понедельник.
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нефть, brent
Энергетика, Нефть, BRENT
17:10 03.09.2024 (обновлено: 17:39 03.09.2024)
 
Цена нефти марки Brent упала ниже 74 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent упала ниже $74 за баррель впервые с 13 декабря 2023 года

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 4%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца прошлого года опустилась ниже 74 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.28 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,51% - до 74,02 доллара за баррель, ранее показатель впервые с 13 декабря прошлого года опускался ниже 74 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 4,07%, до 70,56 доллара.
Понижательное действие на котировки нефти оказывают опасения по поводу экономического состояния и спроса со стороны Китая, крупного потребителя нефти.
"Усилия правительства Китая перезапустить свою экономику до сих пор не увенчались успехом, что привело к снижению спроса на нефть и стало препятствием для устойчивому росту цен", - цитирует портал MarketWatch инвестиционного аналитика XM Ахиллеаса Георголопулоса (Achilleas Georgolopoulos).
Кроме того, в субботу данные показали неожиданное снижение индекса деловой активности (PMI) в промышленности Китая в августе. При этом по версии делового издания Caixin PMI промышленности в августе поднялся, напротив, выше ожиданий, как стало известно в понедельник.
 
ЭнергетикаНефтьBRENT
 
 
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