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Британия и США хотят бессрочно продлить договор о сотрудничестве в сфере ЯО

Британия и США хотят бессрочно продлить договор о сотрудничестве в сфере ЯО - 03.09.2024, ПРАЙМ

Британия и США хотят бессрочно продлить договор о сотрудничестве в сфере ЯО

Великобритания и Соединенные Штаты намерены бессрочно продлить действие договора о взаимной обороне от 1958 года, который регулирует обмен технологиями между их | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T10:21+0300

2024-09-03T10:21+0300

2024-09-03T10:21+0300

вооружения

сша

великобритания

ядерное оружие

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Великобритания и Соединенные Штаты намерены бессрочно продлить действие договора о взаимной обороне от 1958 года, который регулирует обмен технологиями между их ядерными программами, передает Financial Times."Великобритания и США планируют продлить на неопределенный срок договор, регулирующий обмен технологиями между их программами ядерного оружия, пока обе страны приступают к дорогостоящей модернизации своих сил сдерживания", - говорится в публикации.Отмечается, что этот договор уже раз был продлен на десять лет в 2014 году и истекает в декабре этого года. Договор позволяет обмениваться ядерными технологиями и информацией, но не включает передачу ядерного оружия или контроля над ним.Обновленный договор должен пройти законодательную ратификацию в Великобритании и США. В Великобритании он будет автоматически ратифицирован, если парламент не примет резолюцию против ратификации в течение 21 дня.

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сша, великобритания, ядерное оружие