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В Румынии одобрили передачу Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot - 03.09.2024, ПРАЙМ
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В Румынии одобрили передачу Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot
В Румынии одобрили передачу Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot - 03.09.2024, ПРАЙМ
В Румынии одобрили передачу Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot
Сенат и палата депутатов Румынии одобрили поправки в законодательство, которые позволят направить Киеву ЗРК Patriot, говорится в сообщении пресс-службы... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T16:49+0300
2024-09-03T16:49+0300
вооружения
украина
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Сенат и палата депутатов Румынии одобрили поправки в законодательство, которые позволят направить Киеву ЗРК Patriot, говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа."За него был подан 101 голос, 13 против и двое воздержались. "Палата депутатов во вторник одобрила проект, ... 101 голос - "за", 29 - "против" и один воздержался", — говорится в тексте сообщения.В Москве отмечали, что такие поставки оружия препятствуют урегулированию конфликта в Украине и вовлекают страну НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России, а США и НАТО вовлечены в конфликт, предоставляя оружие и обучая персонал в различных странах.
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украина, румыния
Вооружения, УКРАИНА, РУМЫНИЯ
16:49 03.09.2024
 
В Румынии одобрили передачу Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot

Сенат и палата депутатов Румынии одобрили передачу Украине ЗРК Patriot

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАмериканские ЗРК Patriot
Американские ЗРК Patriot - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Сенат и палата депутатов Румынии одобрили поправки в законодательство, которые позволят направить Киеву ЗРК Patriot, говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа.
"За него был подан 101 голос, 13 против и двое воздержались. "Палата депутатов во вторник одобрила проект, ... 101 голос - "за", 29 - "против" и один воздержался", — говорится в тексте сообщения.
В Москве отмечали, что такие поставки оружия препятствуют урегулированию конфликта в Украине и вовлекают страну НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России, а США и НАТО вовлечены в конфликт, предоставляя оружие и обучая персонал в различных странах.
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