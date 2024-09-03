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В Румынии одобрили передачу Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot

В Румынии одобрили передачу Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot - 03.09.2024, ПРАЙМ

В Румынии одобрили передачу Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot

Сенат и палата депутатов Румынии одобрили поправки в законодательство, которые позволят направить Киеву ЗРК Patriot, говорится в сообщении пресс-службы... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T16:49+0300

2024-09-03T16:49+0300

2024-09-03T16:49+0300

вооружения

украина

румыния

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Сенат и палата депутатов Румынии одобрили поправки в законодательство, которые позволят направить Киеву ЗРК Patriot, говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа."За него был подан 101 голос, 13 против и двое воздержались. "Палата депутатов во вторник одобрила проект, ... 101 голос - "за", 29 - "против" и один воздержался", — говорится в тексте сообщения.В Москве отмечали, что такие поставки оружия препятствуют урегулированию конфликта в Украине и вовлекают страну НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России, а США и НАТО вовлечены в конфликт, предоставляя оружие и обучая персонал в различных странах.

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украина, румыния