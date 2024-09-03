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"Русгидро" переедет из Москвы в Красноярск в 2025 году
"Русгидро" переедет из Москвы в Красноярск в 2025 году - 03.09.2024, ПРАЙМ
"Русгидро" переедет из Москвы в Красноярск в 2025 году
"Русгидро" полностью переедет из Москвы в Красноярск в середине 2025 года, первые специалисты начнут работать в регионе уже в декабре 2024 года, сообщил... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T14:41+0300
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2024-09-03T14:42+0300
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КРАСНОЯРСК, 3 сен – ПРАЙМ. "Русгидро" полностью переедет из Москвы в Красноярск в середине 2025 года, первые специалисты начнут работать в регионе уже в декабре 2024 года, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. В декабре 2022 года компания "Русгидро" объявила, что сотрудники её исполнительного аппарата начнут переезжать в Красноярск с 2024 года. По словам главы компании Виктора Хмарина, каждому сотруднику и его семье будет предоставлена квартира в одном из лучших районов города на берегу Енисея. Это будет дом бизнес-уровня с подземной парковкой и собственной инфраструктурой для комфортной жизни."Вместе с главой "Русгидро" Виктором Хмариным провели штаб по переезду компании в Красноярск… Здание офиса готово на 70%, в декабре в нем уже начнут работать первые специалисты. В середине следующего года компания полностью переедет из Москвы в Красноярск", - написал Котюков в своем Telegram-канале. По словам губернатора, в регионе будут работать 1500 сотрудников энергетической компании. Кроме того, он сообщил, что на встрече с главой "Русгидро" была достигнута договорённость о создании в школах энергоклассов для ранней профориентации детей."Русгидро" – энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.
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русгидро, красноярск, москва
Русгидро, Красноярск, МОСКВА
"Русгидро" переедет из Москвы в Красноярск в 2025 году
Котюков: "Русгидро" полностью переедет из Москвы в Красноярск в середине 2025 г
КРАСНОЯРСК, 3 сен – ПРАЙМ. "Русгидро" полностью переедет из Москвы в Красноярск в середине 2025 года, первые специалисты начнут работать в регионе уже в декабре 2024 года, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
В декабре 2022 года компания "Русгидро" объявила, что сотрудники её исполнительного аппарата начнут переезжать в Красноярск с 2024 года. По словам главы компании Виктора Хмарина, каждому сотруднику и его семье будет предоставлена квартира в одном из лучших районов города на берегу Енисея. Это будет дом бизнес-уровня с подземной парковкой и собственной инфраструктурой для комфортной жизни.
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"Вместе с главой "Русгидро" Виктором Хмариным провели штаб по переезду компании в Красноярск… Здание офиса готово на 70%, в декабре в нем уже начнут работать первые специалисты. В середине следующего года компания полностью переедет из Москвы в Красноярск", - написал Котюков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в регионе будут работать 1500 сотрудников энергетической компании. Кроме того, он сообщил, что на встрече с главой "Русгидро" была достигнута договорённость о создании в школах энергоклассов для ранней профориентации детей.
"Русгидро" – энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.