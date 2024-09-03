https://1prime.ru/20240903/perevozki-851288076.html

Раскрыта динамика грузовых автоперевозок в России за январь-июнь

Раскрыта динамика грузовых автоперевозок в России за январь-июнь - 03.09.2024, ПРАЙМ

Раскрыта динамика грузовых автоперевозок в России за январь-июнь

Грузовые перевозки автомобильным транспортом на коммерческой основе в России за январь-июнь текущего года выросли на 8,5%, говорится в исследовании... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T06:36+0300

2024-09-03T06:36+0300

2024-09-03T06:36+0300

экономика

грузоперевозки

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Грузовые перевозки автомобильным транспортом на коммерческой основе в России за январь-июнь текущего года выросли на 8,5%, говорится в исследовании Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), имеющемся в распоряжении РИА Новости. "Грузовые автомобильные перевозки на коммерческой основе выросли в январе-июне 2024 г. на 8,5%", - отмечается в материалах. На рост перевозок, согласно исследованию, повлияло увеличение объемов производства в России продовольственных и промышленных товаров, активное развитие электронной коммерции, а также сохранение сложностей с провозной способностью железнодорожного транспорта. При этом, как отмечается, объем продаж грузовиков по итогам текущего года может снизиться относительно уровня 2023 года на 10%, это связано с сокращением спроса из-за высокой ключевой ставки, повышения утильсбора и дефицита водителей.

https://1prime.ru/20240809/gruzoperevozki-850786879.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

грузоперевозки