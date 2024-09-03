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Раскрыта динамика грузовых автоперевозок в России за январь-июнь
Раскрыта динамика грузовых автоперевозок в России за январь-июнь - 03.09.2024, ПРАЙМ
Раскрыта динамика грузовых автоперевозок в России за январь-июнь
Грузовые перевозки автомобильным транспортом на коммерческой основе в России за январь-июнь текущего года выросли на 8,5%, говорится в исследовании... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T06:36+0300
2024-09-03T06:36+0300
2024-09-03T06:36+0300
экономика
грузоперевозки
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Грузовые перевозки автомобильным транспортом на коммерческой основе в России за январь-июнь текущего года выросли на 8,5%, говорится в исследовании Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), имеющемся в распоряжении РИА Новости. "Грузовые автомобильные перевозки на коммерческой основе выросли в январе-июне 2024 г. на 8,5%", - отмечается в материалах. На рост перевозок, согласно исследованию, повлияло увеличение объемов производства в России продовольственных и промышленных товаров, активное развитие электронной коммерции, а также сохранение сложностей с провозной способностью железнодорожного транспорта. При этом, как отмечается, объем продаж грузовиков по итогам текущего года может снизиться относительно уровня 2023 года на 10%, это связано с сокращением спроса из-за высокой ключевой ставки, повышения утильсбора и дефицита водителей.
https://1prime.ru/20240809/gruzoperevozki-850786879.html
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грузоперевозки
Экономика, грузоперевозки
Раскрыта динамика грузовых автоперевозок в России за январь-июнь
ГТЛК: грузовые автоперевозки в РФ за январь-июнь 2024 г выросли на 8,5%
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Грузовые перевозки автомобильным транспортом на коммерческой основе в России за январь-июнь текущего года выросли на 8,5%, говорится в исследовании Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Грузовые автомобильные перевозки на коммерческой основе выросли в январе-июне 2024 г. на 8,5%", - отмечается в материалах.
На рост перевозок, согласно исследованию, повлияло увеличение объемов производства в России продовольственных и промышленных товаров, активное развитие электронной коммерции, а также сохранение сложностей с провозной способностью железнодорожного транспорта.
При этом, как отмечается, объем продаж грузовиков по итогам текущего года может снизиться относительно уровня 2023 года на 10%, это связано с сокращением спроса из-за высокой ключевой ставки, повышения утильсбора и дефицита водителей.
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