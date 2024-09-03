https://1prime.ru/20240903/peskov-851310034.html
Песков рассказал, что объединяет Россию и Монголию по отношению к Западу
Песков рассказал, что объединяет Россию и Монголию по отношению к Западу - 03.09.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал, что объединяет Россию и Монголию по отношению к Западу
В задачи двустороннего сотрудничества России и Монголии не входит демонстрация чего-либо Западу, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T17:17+0300
2024-09-03T17:17+0300
2024-09-03T18:12+0300
россия
дмитрий песков
монголия
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. В задачи двустороннего сотрудничества России и Монголии не входит демонстрация чего-либо Западу, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.По словам пресс-секретаря российского президента, обе страны лишь преследуют задачи развития двусторонних отношений."Ни у кого - ни у Монголии, ни у России - не стоит задача что-то показывать западным странам. Мы являемся соседями, ближайшими соседями, и мы преследуем задачу развития наших двусторонних отношений", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.Песков добавил, что в развитии сотрудничества государства, в первую очередь, опираются на глубокие исторические корни и славные традиции отношений.
https://1prime.ru/20240902/mus-851277472.html
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россия, дмитрий песков, монголия, владимир путин
РОССИЯ, Дмитрий Песков, МОНГОЛИЯ, Владимир Путин
Песков рассказал, что объединяет Россию и Монголию по отношению к Западу
Песков: Монголия и РФ не имеют задачи что-то показывать Западу
УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. В задачи двустороннего сотрудничества России и Монголии не входит демонстрация чего-либо Западу, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
По словам пресс-секретаря российского президента, обе страны лишь преследуют задачи развития двусторонних отношений.
"Ни у кого - ни у Монголии, ни у России - не стоит задача что-то показывать западным странам. Мы являемся соседями, ближайшими соседями, и мы преследуем задачу развития наших двусторонних отношений", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Песков добавил, что в развитии сотрудничества государства, в первую очередь, опираются на глубокие исторические корни и славные традиции отношений.
Песков заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за решений МУС