https://1prime.ru/20240903/peskov-851310034.html

Песков рассказал, что объединяет Россию и Монголию по отношению к Западу

Песков рассказал, что объединяет Россию и Монголию по отношению к Западу - 03.09.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал, что объединяет Россию и Монголию по отношению к Западу

В задачи двустороннего сотрудничества России и Монголии не входит демонстрация чего-либо Западу, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T17:17+0300

2024-09-03T17:17+0300

2024-09-03T18:12+0300

россия

дмитрий песков

монголия

владимир путин

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. В задачи двустороннего сотрудничества России и Монголии не входит демонстрация чего-либо Западу, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.По словам пресс-секретаря российского президента, обе страны лишь преследуют задачи развития двусторонних отношений."Ни у кого - ни у Монголии, ни у России - не стоит задача что-то показывать западным странам. Мы являемся соседями, ближайшими соседями, и мы преследуем задачу развития наших двусторонних отношений", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.Песков добавил, что в развитии сотрудничества государства, в первую очередь, опираются на глубокие исторические корни и славные традиции отношений.

https://1prime.ru/20240902/mus-851277472.html

монголия

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россия, дмитрий песков, монголия, владимир путин