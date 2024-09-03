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В Россию впервые разрешили ввезти пиво из Северной Кореи

В Россию впервые разрешили ввезти пиво из Северной Кореи - 03.09.2024, ПРАЙМ

В Россию впервые разрешили ввезти пиво из Северной Кореи

Компания "Востокбиртрейд", зарегистрированная в Комсомольске-на-Амуре, получила официальное разрешение на ввоз в Россию пива, произведённого в Северной Корее,... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T18:02+0300

2024-09-03T18:02+0300

2024-09-03T18:02+0300

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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Компания "Востокбиртрейд", зарегистрированная в Комсомольске-на-Амуре, получила официальное разрешение на ввоз в Россию пива, произведённого в Северной Корее, пишет РБК. Соответствующие документы размещены в картотеке Росаккредитации.В Россию разрешили ввозить светлое фильтрованное пиво под марками XINBALU 1999 и "Станция Харбин". В декларации название "Станция Харбин" указано кириллицей. Согласно декларации, пиво производит компания Heilongjiang Quanrun Beer Co, которая зарегистрирована в КНДР. При этом декларация серийная, то есть по ней можно ввозить продукцию неоднократно.По словам члена правления "Опоры России", руководителя рабочей группы экспертного совета Росалкогольтабакконтроля по пивоваренной и слабоалкогольной продукции Игоря Хавского, северокорейское пиво можно отнести к категории "очень нишевых продуктов".По информации издания Daily NK, Северная Корея использует экспорт пива как один из способов привлечения валюты в страну. В частности, фабрика Kyonghung Unhasu увеличивает объёмы поставок.Согласно данным от Daily NK, правительство Северной Кореи приняло решение экспортировать пиво по более низкой цене, чем внутри страны.

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кндр, пиво, россия