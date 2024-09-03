Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Россию впервые разрешили ввезти пиво из Северной Кореи - 03.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240903/pivo-851312168.html
В Россию впервые разрешили ввезти пиво из Северной Кореи
В Россию впервые разрешили ввезти пиво из Северной Кореи - 03.09.2024, ПРАЙМ
В Россию впервые разрешили ввезти пиво из Северной Кореи
Компания "Востокбиртрейд", зарегистрированная в Комсомольске-на-Амуре, получила официальное разрешение на ввоз в Россию пива, произведённого в Северной Корее,... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T18:02+0300
2024-09-03T18:02+0300
экономика
кндр
пиво
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82930/44/829304452_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b2717da6a0538ff7154d4966e7b0af4c.jpg
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Компания "Востокбиртрейд", зарегистрированная в Комсомольске-на-Амуре, получила официальное разрешение на ввоз в Россию пива, произведённого в Северной Корее, пишет РБК. Соответствующие документы размещены в картотеке Росаккредитации.В Россию разрешили ввозить светлое фильтрованное пиво под марками XINBALU 1999 и "Станция Харбин". В декларации название "Станция Харбин" указано кириллицей. Согласно декларации, пиво производит компания Heilongjiang Quanrun Beer Co, которая зарегистрирована в КНДР. При этом декларация серийная, то есть по ней можно ввозить продукцию неоднократно.По словам члена правления "Опоры России", руководителя рабочей группы экспертного совета Росалкогольтабакконтроля по пивоваренной и слабоалкогольной продукции Игоря Хавского, северокорейское пиво можно отнести к категории "очень нишевых продуктов".По информации издания Daily NK, Северная Корея использует экспорт пива как один из способов привлечения валюты в страну. В частности, фабрика Kyonghung Unhasu увеличивает объёмы поставок.Согласно данным от Daily NK, правительство Северной Кореи приняло решение экспортировать пиво по более низкой цене, чем внутри страны.
https://1prime.ru/20240829/pivo-851193362.html
кндр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82930/44/829304452_164:0:2781:1963_1920x0_80_0_0_6530f9514506058c50dc6204f857044e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кндр, пиво, россия
Экономика, КНДР, пиво, РОССИЯ
18:02 03.09.2024
 
В Россию впервые разрешили ввезти пиво из Северной Кореи

Росаккредитация выдала первое разрешение на ввоз пива из Северной Кореи

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЦех розлива пивоваренном заводе
Цех розлива пивоваренном заводе - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Компания "Востокбиртрейд", зарегистрированная в Комсомольске-на-Амуре, получила официальное разрешение на ввоз в Россию пива, произведённого в Северной Корее, пишет РБК.
Соответствующие документы размещены в картотеке Росаккредитации.
В Россию разрешили ввозить светлое фильтрованное пиво под марками XINBALU 1999 и "Станция Харбин". В декларации название "Станция Харбин" указано кириллицей. Согласно декларации, пиво производит компания Heilongjiang Quanrun Beer Co, которая зарегистрирована в КНДР. При этом декларация серийная, то есть по ней можно ввозить продукцию неоднократно.
Производство пива компании AB InBev Efes (Пиво) - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
"Козел раздора": AB InBev Efes проиграл "Афанасию" суд из-за бренда пива
29 августа, 09:32
По словам члена правления "Опоры России", руководителя рабочей группы экспертного совета Росалкогольтабакконтроля по пивоваренной и слабоалкогольной продукции Игоря Хавского, северокорейское пиво можно отнести к категории "очень нишевых продуктов".
По информации издания Daily NK, Северная Корея использует экспорт пива как один из способов привлечения валюты в страну. В частности, фабрика Kyonghung Unhasu увеличивает объёмы поставок.
Согласно данным от Daily NK, правительство Северной Кореи приняло решение экспортировать пиво по более низкой цене, чем внутри страны.
 
ЭкономикаКНДРпивоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала