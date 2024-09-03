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Объем переводов из России в Индию вырос в 100 раз, пишет СМИ - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Объем переводов из России в Индию вырос в 100 раз, пишет СМИ
Объем переводов из России в Индию вырос в 100 раз, пишет СМИ - 03.09.2024, ПРАЙМ
Объем переводов из России в Индию вырос в 100 раз, пишет СМИ
Объем денежных переводов из России в Индию подскочил в 100 раз в 2024 году, рассказал агентству Reuters в преддверии ВЭФ заместитель председателя Сбербанка... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T09:26+0300
2024-09-03T09:26+0300
россия
индия
сбербанк
денежные переводы
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Объем денежных переводов из России в Индию подскочил в 100 раз в 2024 году, рассказал агентству Reuters в преддверии ВЭФ заместитель председателя Сбербанка Анатолий Попов.Он также добавил, что количество платежей увеличилось в 40 раз в текущем году. По его словам, такая динамика обусловлена значительным ростом спроса на переводы в Индию. Попов отметил, что в этой связи для российских туристов, которые ездят в Индию, а также приезжающих в Россию туристов из Индии рассматриваются вопросы проведения безналичных расчетов в поездках. В то же время зампред банка не сказал, какие варианты проведения операций рассматриваются.Ранее сообщалось, что Россия в июне текущего года нарастила поставки нефтепродуктов в Индию в два с половиной раза в годовом выражении, или до 240 миллионов долларов. Так, страна стала главным поставщиком нефтепродуктов в Индию с долей в 28,6%. В тройку основных импортеров также вошли ОАЭ с объемом поставок на 181,4 миллиона долларов и долей в 21,6% и Южная Корея со 128,5 миллионами и долей в 15,3%.
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россия, индия, сбербанк, денежные переводы
РОССИЯ, ИНДИЯ, Сбербанк, денежные переводы
09:26 03.09.2024
 
Объем переводов из России в Индию вырос в 100 раз, пишет СМИ

Reuter: объем переводов от россиян в Индию увеличился в 100 раз

© CC BY 2.0 / Gopal VijayaraghavanИндийские рупии
Индийские рупии - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© CC BY 2.0 / Gopal Vijayaraghavan
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Объем денежных переводов из России в Индию подскочил в 100 раз в 2024 году, рассказал агентству Reuters в преддверии ВЭФ заместитель председателя Сбербанка Анатолий Попов.
Он также добавил, что количество платежей увеличилось в 40 раз в текущем году. По его словам, такая динамика обусловлена значительным ростом спроса на переводы в Индию.
Попов отметил, что в этой связи для российских туристов, которые ездят в Индию, а также приезжающих в Россию туристов из Индии рассматриваются вопросы проведения безналичных расчетов в поездках. В то же время зампред банка не сказал, какие варианты проведения операций рассматриваются.
Ранее сообщалось, что Россия в июне текущего года нарастила поставки нефтепродуктов в Индию в два с половиной раза в годовом выражении, или до 240 миллионов долларов. Так, страна стала главным поставщиком нефтепродуктов в Индию с долей в 28,6%. В тройку основных импортеров также вошли ОАЭ с объемом поставок на 181,4 миллиона долларов и долей в 21,6% и Южная Корея со 128,5 миллионами и долей в 15,3%.
%Нефтеперерабатывающий завод - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
Россия нарастила экспорт нефтепродуктов в Индию в 2,5 раза
31 августа, 09:08
 
РОССИЯИНДИЯСбербанкденежные переводы
 
 
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