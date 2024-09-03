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Объем переводов из России в Индию вырос в 100 раз, пишет СМИ

Объем переводов из России в Индию вырос в 100 раз, пишет СМИ - 03.09.2024, ПРАЙМ

Объем переводов из России в Индию вырос в 100 раз, пишет СМИ

Объем денежных переводов из России в Индию подскочил в 100 раз в 2024 году, рассказал агентству Reuters в преддверии ВЭФ заместитель председателя Сбербанка... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T09:26+0300

2024-09-03T09:26+0300

2024-09-03T09:26+0300

россия

индия

сбербанк

денежные переводы

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Объем денежных переводов из России в Индию подскочил в 100 раз в 2024 году, рассказал агентству Reuters в преддверии ВЭФ заместитель председателя Сбербанка Анатолий Попов.Он также добавил, что количество платежей увеличилось в 40 раз в текущем году. По его словам, такая динамика обусловлена значительным ростом спроса на переводы в Индию. Попов отметил, что в этой связи для российских туристов, которые ездят в Индию, а также приезжающих в Россию туристов из Индии рассматриваются вопросы проведения безналичных расчетов в поездках. В то же время зампред банка не сказал, какие варианты проведения операций рассматриваются.Ранее сообщалось, что Россия в июне текущего года нарастила поставки нефтепродуктов в Индию в два с половиной раза в годовом выражении, или до 240 миллионов долларов. Так, страна стала главным поставщиком нефтепродуктов в Индию с долей в 28,6%. В тройку основных импортеров также вошли ОАЭ с объемом поставок на 181,4 миллиона долларов и долей в 21,6% и Южная Корея со 128,5 миллионами и долей в 15,3%.

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россия, индия, сбербанк, денежные переводы