Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский бизнес сравнили с "татем в ночи" из-за платежей в Китай - 03.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240903/platezhi-851299705.html
Российский бизнес сравнили с "татем в ночи" из-за платежей в Китай
Российский бизнес сравнили с "татем в ночи" из-за платежей в Китай - 03.09.2024, ПРАЙМ
Российский бизнес сравнили с "татем в ночи" из-за платежей в Китай
Российские бизнес и банки ищут способы сотрудничества с "уездными банками" для осуществления переводов в Китай. Об этом на полях ВЭФ рассказал глава МСП Банка... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T11:15+0300
2024-09-03T11:19+0300
экономика
россия
китай
платежи
вэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/62/828676266_0:12:3597:2035_1920x0_80_0_0_28646984a6798d7d7ff5c19ec9c8f968.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российские бизнес и банки ищут способы сотрудничества с "уездными банками" для осуществления переводов в Китай. Об этом на полях ВЭФ рассказал глава МСП Банка Иван Подберезняк, его цитирует издание РБК.По словам главы кредитной организации, российские банки вынуждены сотрудничать с китайскими банками "третьей линии" (среди них Suifenhe Rural Commercial Bank или Heihe Rural Commercial Bank). "Мне это напоминает (выражение — прим.ред.) "крадется как тать в ночи", тать — это вор. А магистрального решения нет. Я боюсь, его не будет", — заметил Подберезняк.Он также добавил, что даже использование цифрового юаня или цифрового рубля не сможет повлиять на ситуацию с расчетами, так как решения будут появляться и сразу же исчезать.Ранее СМИ сообщали, что с начала этого года ситуация с переводами из России в Китай обострилась из-за санкционных мер, принятых США, и ужесточения комплаенс-политики китайских банков. Зависшие платежи между Россией и Китаем оцениваются в "миллиарды юаней".Тем временем, товарооборот между Китаем и Россией в первом полугодии вырос на 1,6% до 137 млрд долларов, но импорт из Китая в Россию сократился более чем на 1% до 62 миллиардов долларов из-за проблем с платежами.
https://1prime.ru/20240902/vtb-851276896.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/62/828676266_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_584cb82473eb38fabe045a9715ca1bc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, платежи, вэф-2024
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, платежи, ВЭФ-2024
11:15 03.09.2024 (обновлено: 11:19 03.09.2024)
 
Российский бизнес сравнили с "татем в ночи" из-за платежей в Китай

Глава МСП Банка о платежах в Китай: "Мы крадемся как тать в ночи"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк!Район Пудун в Шанхае
!Район Пудун в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российские бизнес и банки ищут способы сотрудничества с "уездными банками" для осуществления переводов в Китай. Об этом на полях ВЭФ рассказал глава МСП Банка Иван Подберезняк, его цитирует издание РБК.
По словам главы кредитной организации, российские банки вынуждены сотрудничать с китайскими банками "третьей линии" (среди них Suifenhe Rural Commercial Bank или Heihe Rural Commercial Bank).
"Мне это напоминает (выражение — прим.ред.) "крадется как тать в ночи", тать — это вор. А магистрального решения нет. Я боюсь, его не будет", — заметил Подберезняк.
Он также добавил, что даже использование цифрового юаня или цифрового рубля не сможет повлиять на ситуацию с расчетами, так как решения будут появляться и сразу же исчезать.
Ранее СМИ сообщали, что с начала этого года ситуация с переводами из России в Китай обострилась из-за санкционных мер, принятых США, и ужесточения комплаенс-политики китайских банков. Зависшие платежи между Россией и Китаем оцениваются в "миллиарды юаней".
Тем временем, товарооборот между Китаем и Россией в первом полугодии вырос на 1,6% до 137 млрд долларов, но импорт из Китая в Россию сократился более чем на 1% до 62 миллиардов долларов из-за проблем с платежами.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
ВТБ не увидел системных проблем при платежах с русскими именами в Китае
Вчера, 15:53
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙплатежиВЭФ-2024
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала