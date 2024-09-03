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Российский бизнес сравнили с "татем в ночи" из-за платежей в Китай

Российский бизнес сравнили с "татем в ночи" из-за платежей в Китай - 03.09.2024, ПРАЙМ

Российский бизнес сравнили с "татем в ночи" из-за платежей в Китай

Российские бизнес и банки ищут способы сотрудничества с "уездными банками" для осуществления переводов в Китай. Об этом на полях ВЭФ рассказал глава МСП Банка... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T11:15+0300

2024-09-03T11:15+0300

2024-09-03T11:19+0300

экономика

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платежи

вэф-2024

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российские бизнес и банки ищут способы сотрудничества с "уездными банками" для осуществления переводов в Китай. Об этом на полях ВЭФ рассказал глава МСП Банка Иван Подберезняк, его цитирует издание РБК.По словам главы кредитной организации, российские банки вынуждены сотрудничать с китайскими банками "третьей линии" (среди них Suifenhe Rural Commercial Bank или Heihe Rural Commercial Bank). "Мне это напоминает (выражение — прим.ред.) "крадется как тать в ночи", тать — это вор. А магистрального решения нет. Я боюсь, его не будет", — заметил Подберезняк.Он также добавил, что даже использование цифрового юаня или цифрового рубля не сможет повлиять на ситуацию с расчетами, так как решения будут появляться и сразу же исчезать.Ранее СМИ сообщали, что с начала этого года ситуация с переводами из России в Китай обострилась из-за санкционных мер, принятых США, и ужесточения комплаенс-политики китайских банков. Зависшие платежи между Россией и Китаем оцениваются в "миллиарды юаней".Тем временем, товарооборот между Китаем и Россией в первом полугодии вырос на 1,6% до 137 млрд долларов, но импорт из Китая в Россию сократился более чем на 1% до 62 миллиардов долларов из-за проблем с платежами.

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россия, китай, платежи, вэф-2024