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ТМХ показал на ВЭФ макет первого в России пассажирского поезда на водороде - 03.09.2024, ПРАЙМ
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ТМХ показал на ВЭФ макет первого в России пассажирского поезда на водороде
ТМХ показал на ВЭФ макет первого в России пассажирского поезда на водороде - 03.09.2024, ПРАЙМ
ТМХ показал на ВЭФ макет первого в России пассажирского поезда на водороде
"Трансмашхолдинг" (ТМХ) показал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) небольшой макет первого в отечественном транспортном машиностроении пассажирского поезда | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T08:57+0300
2024-09-03T08:57+0300
трансмашхолдинг
вэф-2024
железная дорога
транспорт
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) показал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) небольшой макет первого в отечественном транспортном машиностроении пассажирского поезда на водороде, сообщила компания. "Во Владивостоке начал работать Восточный экономический форум. ТМХ на стенде Министерства промышленности и торговли Российской Федерации представил макет первого в истории отечественного транспортного машиностроения пассажирского поезда на водородных топливных элементах", – говорится в сообщении ТМХ. Производитель пишет, что работа по созданию поезда ведется в рамках соглашения, подписанного в 2019 году с представителями РЖД, "Росатома" и правительства Сахалинской области. Согласно видео в Telegram-канале компании, корпус макета поезда окрашен в белый цвет, двери и некоторые элементы экстерьера выполнены в голубом или светло-синем тонах. Сбоку на корпусе поезда написано H2. "Трансмашхолдинг" планирует показать поезд на водородном топливе в 2025 году, сообщал летом текущего года РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа. Согласно отчету РЖД за 2023 год, холдинг планирует запустить поезда на газе и водородном топливе в 2027-2028 годах. Занимавший пост замгендиректора РЖД Олег Валинский в апреле 2023 года сообщал журналистам, что компания ожидает от российских производителей первых грузовых локомотивов на водородном топливе в 2026 году. Он отмечал, что первым проектом в части запуска в России пассажирских поездов на водороде станут пригородные поезда. РЖД сообщали ранее, что пилотным полигоном для этого выбран Сахалин. Эксплуатация первых пригородных составов предполагалась в конце 2025 года. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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трансмашхолдинг, вэф-2024, железная дорога, транспорт
Трансмашхолдинг, ВЭФ-2024, железная дорога, Транспорт
08:57 03.09.2024
 
ТМХ показал на ВЭФ макет первого в России пассажирского поезда на водороде

"Трансмашхолдинг" показал на ВЭФ макет первого в России пассажирского поезда на водороде

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанк"Трансмашхолдинг"
Трансмашхолдинг - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) показал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) небольшой макет первого в отечественном транспортном машиностроении пассажирского поезда на водороде, сообщила компания.
"Во Владивостоке начал работать Восточный экономический форум. ТМХ на стенде Министерства промышленности и торговли Российской Федерации представил макет первого в истории отечественного транспортного машиностроения пассажирского поезда на водородных топливных элементах", – говорится в сообщении ТМХ.
Производитель пишет, что работа по созданию поезда ведется в рамках соглашения, подписанного в 2019 году с представителями РЖД, "Росатома" и правительства Сахалинской области.
Согласно видео в Telegram-канале компании, корпус макета поезда окрашен в белый цвет, двери и некоторые элементы экстерьера выполнены в голубом или светло-синем тонах. Сбоку на корпусе поезда написано H2.
"Трансмашхолдинг" планирует показать поезд на водородном топливе в 2025 году, сообщал летом текущего года РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа.
Согласно отчету РЖД за 2023 год, холдинг планирует запустить поезда на газе и водородном топливе в 2027-2028 годах.
Занимавший пост замгендиректора РЖД Олег Валинский в апреле 2023 года сообщал журналистам, что компания ожидает от российских производителей первых грузовых локомотивов на водородном топливе в 2026 году. Он отмечал, что первым проектом в части запуска в России пассажирских поездов на водороде станут пригородные поезда. РЖД сообщали ранее, что пилотным полигоном для этого выбран Сахалин. Эксплуатация первых пригородных составов предполагалась в конце 2025 года.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
ТрансмашхолдингВЭФ-2024железная дорогаТранспорт
 
 
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