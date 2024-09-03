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ТМХ показал на ВЭФ макет первого в России пассажирского поезда на водороде

ТМХ показал на ВЭФ макет первого в России пассажирского поезда на водороде - 03.09.2024, ПРАЙМ

ТМХ показал на ВЭФ макет первого в России пассажирского поезда на водороде

"Трансмашхолдинг" (ТМХ) показал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) небольшой макет первого в отечественном транспортном машиностроении пассажирского поезда | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T08:57+0300

2024-09-03T08:57+0300

2024-09-03T08:57+0300

трансмашхолдинг

вэф-2024

железная дорога

транспорт

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) показал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) небольшой макет первого в отечественном транспортном машиностроении пассажирского поезда на водороде, сообщила компания. "Во Владивостоке начал работать Восточный экономический форум. ТМХ на стенде Министерства промышленности и торговли Российской Федерации представил макет первого в истории отечественного транспортного машиностроения пассажирского поезда на водородных топливных элементах", – говорится в сообщении ТМХ. Производитель пишет, что работа по созданию поезда ведется в рамках соглашения, подписанного в 2019 году с представителями РЖД, "Росатома" и правительства Сахалинской области. Согласно видео в Telegram-канале компании, корпус макета поезда окрашен в белый цвет, двери и некоторые элементы экстерьера выполнены в голубом или светло-синем тонах. Сбоку на корпусе поезда написано H2. "Трансмашхолдинг" планирует показать поезд на водородном топливе в 2025 году, сообщал летом текущего года РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа. Согласно отчету РЖД за 2023 год, холдинг планирует запустить поезда на газе и водородном топливе в 2027-2028 годах. Занимавший пост замгендиректора РЖД Олег Валинский в апреле 2023 года сообщал журналистам, что компания ожидает от российских производителей первых грузовых локомотивов на водородном топливе в 2026 году. Он отмечал, что первым проектом в части запуска в России пассажирских поездов на водороде станут пригородные поезда. РЖД сообщали ранее, что пилотным полигоном для этого выбран Сахалин. Эксплуатация первых пригородных составов предполагалась в конце 2025 года. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

трансмашхолдинг, вэф-2024, железная дорога, транспорт