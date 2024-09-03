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Генерал Попов попросил привлечь в качестве свидетелей экс-сослуживцев
Генерал Попов попросил привлечь в качестве свидетелей экс-сослуживцев - 03.09.2024, ПРАЙМ
Генерал Попов попросил привлечь в качестве свидетелей экс-сослуживцев
Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ, генерал Иван Попов, просит привлечь в качестве свидетелей защиты нескольких бывших военнослужащих из его... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T17:03+0300
2024-09-03T17:03+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ, генерал Иван Попов, просит привлечь в качестве свидетелей защиты нескольких бывших военнослужащих из его бывшей зоны ответственности на фронте. Об этом агентству РИА Новости заявил адвокат Сергей Буйновский."Мы просим опросить в качестве свидетелей защиты восемь командиров, среди которых генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова", — отметил он в беседе с изданием.Генерал находится под домашним арестом до 11 октября. Согласно версии следствия, генерал участвовал в хищении металлопроката, закупленного в качестве гуманитарной помощи, на сумму более 100 миллионов рублей. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии соприкосновения. По мнению следствия, за свои услуги Попов получил более миллиона рублей.
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россия, суд
Генерал Попов попросил привлечь в качестве свидетелей экс-сослуживцев
Генерал Попов попросил привлечь как свидетелей защиты нескольких командиров
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ, генерал Иван Попов, просит привлечь в качестве свидетелей защиты нескольких бывших военнослужащих из его бывшей зоны ответственности на фронте. Об этом агентству РИА Новости заявил адвокат Сергей Буйновский.
"Мы просим опросить в качестве свидетелей защиты восемь командиров, среди которых генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова", — отметил он в беседе с изданием.
Генерал находится под домашним арестом до 11 октября. Согласно версии следствия, генерал участвовал в хищении металлопроката, закупленного в качестве гуманитарной помощи, на сумму более 100 миллионов рублей. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии соприкосновения. По мнению следствия, за свои услуги Попов получил более миллиона рублей.
Суд отклонил жалобу генерала Попова на домашний арест