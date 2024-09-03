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Генерал Попов попросил привлечь в качестве свидетелей экс-сослуживцев - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Генерал Попов попросил привлечь в качестве свидетелей экс-сослуживцев
Генерал Попов попросил привлечь в качестве свидетелей экс-сослуживцев - 03.09.2024, ПРАЙМ
Генерал Попов попросил привлечь в качестве свидетелей экс-сослуживцев
Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ, генерал Иван Попов, просит привлечь в качестве свидетелей защиты нескольких бывших военнослужащих из его... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T17:03+0300
2024-09-03T17:03+0300
россия
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ, генерал Иван Попов, просит привлечь в качестве свидетелей защиты нескольких бывших военнослужащих из его бывшей зоны ответственности на фронте. Об этом агентству РИА Новости заявил адвокат Сергей Буйновский."Мы просим опросить в качестве свидетелей защиты восемь командиров, среди которых генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова", — отметил он в беседе с изданием.Генерал находится под домашним арестом до 11 октября. Согласно версии следствия, генерал участвовал в хищении металлопроката, закупленного в качестве гуманитарной помощи, на сумму более 100 миллионов рублей. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии соприкосновения. По мнению следствия, за свои услуги Попов получил более миллиона рублей.
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россия, суд
РОССИЯ, суд
17:03 03.09.2024
 
Генерал Попов попросил привлечь в качестве свидетелей экс-сослуживцев

Генерал Попов попросил привлечь как свидетелей защиты нескольких командиров

© CC BY 4.0 / Минобороны РФГенерал И.Попов
Генерал И.Попов - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© CC BY 4.0 / Минобороны РФ
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ, генерал Иван Попов, просит привлечь в качестве свидетелей защиты нескольких бывших военнослужащих из его бывшей зоны ответственности на фронте. Об этом агентству РИА Новости заявил адвокат Сергей Буйновский.
"Мы просим опросить в качестве свидетелей защиты восемь командиров, среди которых генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова", — отметил он в беседе с изданием.
Генерал находится под домашним арестом до 11 октября. Согласно версии следствия, генерал участвовал в хищении металлопроката, закупленного в качестве гуманитарной помощи, на сумму более 100 миллионов рублей. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии соприкосновения. По мнению следствия, за свои услуги Попов получил более миллиона рублей.
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