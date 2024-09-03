https://1prime.ru/20240903/popov-851309674.html

Генерал Попов попросил привлечь в качестве свидетелей экс-сослуживцев

Генерал Попов попросил привлечь в качестве свидетелей экс-сослуживцев - 03.09.2024, ПРАЙМ

Генерал Попов попросил привлечь в качестве свидетелей экс-сослуживцев

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ, генерал Иван Попов, просит привлечь в качестве свидетелей защиты нескольких бывших военнослужащих из его... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T17:03+0300

2024-09-03T17:03+0300

2024-09-03T17:03+0300

россия

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848453340_0:31:472:297_1920x0_80_0_0_71aafc8d23e9f822e9e4d477e1eb3cf4.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ, генерал Иван Попов, просит привлечь в качестве свидетелей защиты нескольких бывших военнослужащих из его бывшей зоны ответственности на фронте. Об этом агентству РИА Новости заявил адвокат Сергей Буйновский."Мы просим опросить в качестве свидетелей защиты восемь командиров, среди которых генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова", — отметил он в беседе с изданием.Генерал находится под домашним арестом до 11 октября. Согласно версии следствия, генерал участвовал в хищении металлопроката, закупленного в качестве гуманитарной помощи, на сумму более 100 миллионов рублей. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии соприкосновения. По мнению следствия, за свои услуги Попов получил более миллиона рублей.

https://1prime.ru/20240807/sud-850711709.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд