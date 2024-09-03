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Россия надежно обеспечивает Монголию энергоресурсами, заявил Путин

Россия надежно обеспечивает Монголию энергоресурсами, заявил Путин - 03.09.2024, ПРАЙМ

Россия надежно обеспечивает Монголию энергоресурсами, заявил Путин

Экономика Монголии надежно обеспечена российскими энергетическими ресурсами и топливом, поставляемым в том числе по льготным условиям. Об этом заявил президент... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T12:27+0300

2024-09-03T12:27+0300

2024-09-03T12:29+0300

россия

монголия

владимир путин

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УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. Экономика Монголии надежно обеспечена российскими энергетическими ресурсами и топливом, поставляемым в том числе по льготным условиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин. "Наша страна давно и надежно обеспечивает экономику Монголии востребованными энергоресурсами. Так, в прошлом году 90% бензина и дизеля поступило на монгольский рынок именно из России", - сказал Путин во время церемонии подписания соглашений между РФ и Монголией.Кроме того, глава российского государства добавил, что страна видит перспективы сотрудничества с Монголией в газовой сфере. Также, по его словам, Россия будет продолжать поставлять восточному соседу электроэнергию.2 сентября Путин прибыл в Монголию, где намерен принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.

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россия, монголия, владимир путин