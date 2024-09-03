https://1prime.ru/20240903/putin-851307654.html

СМИ: Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС

СМИ: Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС - 03.09.2024, ПРАЙМ

СМИ: Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС

Власти Монголии объяснили отказ арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) энергетической зависимостью и... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T15:36+0300

2024-09-03T15:36+0300

2024-09-03T15:53+0300

политика

россия

монголия

владимир путин

мус

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/03/851291611_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_84041fd705cdab735cc509f437dff87f.jpg

УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. Власти Монголии объяснили отказ арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) энергетической зависимостью и политикой нейтралитета, передает Politico.Представитель правительства Монголии сообщил изданию, что энергетические поставки из России имеют решающее значение для монгольского народа.Кроме того, собеседник отметил, что страна импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран, и эти поставки являются важными для обеспечения существования населения.Власти также отметили, что Монголия всегда придерживается политики нейтралитета во всех дипломатических отношениях. Несмотря на то, что Монголия подписала Римский статут и признает юрисдикцию МУС, страна обещала не арестовывать российского президента во время его визита, заключили в издании.Российский президент прибыл в Монголию 2 сентября, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.

https://1prime.ru/20240903/mus-851303867.html

монголия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, монголия, владимир путин, мус