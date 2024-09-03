https://1prime.ru/20240903/putin-851307654.html
СМИ: Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС
СМИ: Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС - 03.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС
Власти Монголии объяснили отказ арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) энергетической зависимостью и... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T15:36+0300
2024-09-03T15:36+0300
2024-09-03T15:53+0300
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. Власти Монголии объяснили отказ арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) энергетической зависимостью и политикой нейтралитета, передает Politico.Представитель правительства Монголии сообщил изданию, что энергетические поставки из России имеют решающее значение для монгольского народа.Кроме того, собеседник отметил, что страна импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран, и эти поставки являются важными для обеспечения существования населения.Власти также отметили, что Монголия всегда придерживается политики нейтралитета во всех дипломатических отношениях. Несмотря на то, что Монголия подписала Римский статут и признает юрисдикцию МУС, страна обещала не арестовывать российского президента во время его визита, заключили в издании.Российский президент прибыл в Монголию 2 сентября, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.
https://1prime.ru/20240903/mus-851303867.html
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россия, монголия, владимир путин, мус
Политика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Владимир Путин, МУС
СМИ: Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС
Politico: Монголия объяснила энергозависимостью отказ арестовать Путина
УЛАН-БАТОР, 3 сен - ПРАЙМ. Власти Монголии объяснили отказ арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) энергетической зависимостью и политикой нейтралитета, передает Politico.
Представитель правительства Монголии сообщил изданию, что энергетические поставки из России имеют решающее значение для монгольского народа.
Кроме того, собеседник отметил, что страна импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран, и эти поставки являются важными для обеспечения существования населения.
Власти также отметили, что Монголия всегда придерживается политики нейтралитета во всех дипломатических отношениях. Несмотря на то, что Монголия подписала Римский статут и признает юрисдикцию МУС, страна обещала не арестовывать российского президента во время его визита, заключили в издании.
Российский президент прибыл в Монголию 2 сентября, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.
"Этот МУС – какая-то шутка". Французы высмеяли угрозы суда в адрес Путина